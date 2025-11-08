Redacción internacional.- Una deslumbrante reinvención. Ese es el resumen de las críticas internacionales sobre ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía, un trabajo lanzado este viernes y ante el que se han rendido medios como la revista Rolling Stone, la BBC, The Guardian o Variety.

Tras meses de especulaciones y semanas de una inusual campaña de promoción salpicada de supuestas filtraciones, el que es el cuarto álbum de estudio de la catalana salió hoy oficialmente y las críticas favorables no se hicieron esperar.

La revista Rolling Stone califica de “deslumbrante” el disco, al que le da cinco estrellas y del que The Independent destaca su constante evolución en sonido para construir “una obra realmente espectacular y ambiciosa”.

Es precisamente en esa ambición en lo que coinciden todos los críticos, que alaban la valentía de Rosalía para romper con todo su trabajo anterior y lanzarse a una “odisea espiritual” con la que la cantante se reinventa, como señala Variety.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde la portada, vestida de monja, la artista deja claras sus intenciones con un trabajo místico e intenso, lleno de pianos o violines melodramáticos y en el que hay ecos de Semana Santa y palmas flamencas, coros eclesiásticos, balada, canción italiana, poso portugués, dejes mexicanos y cuerdas arabizantes.

Un álbum “radical y fascinante” para la BBC, que se pregunta ya si ‘Lux’ es el mejor álbum del año.

“Grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres y con múltiples arreglos de la ganadora del Premio Pulitzer Caroline Shaw, es una obra operística radical y rebelde que no se parece a nada más en el ámbito pop”, explica el canal británico.

Mientras que The Guardian, que también le otorga las cinco estrellas, lo considera “una exigente y singular fusión de los clásico y el caos que nadie más podría haber logrado”.

Y la revista francesa Les Inrockuptibles asegura que Rosalía “transciende el pop en un álbum grandioso y único en su género” y que es “litúrgico en forma de gesto de emancipación y de un asombroso poder, dedicado a las figuras de los santos cuyas hagiografías lo

inspiraron”.