Ella es Dagna, la modelo que sale en video de Nodal
El video Un vals de Nodal causó sorpresa por el parecido físico de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).-Dagna Mata es el nombre de la modelo
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que aparece en "Un vals", el nuevo video de Christian Nodal que ha dado de qué hablar porque la protagonista se parece físicamente tanto a Ángela Aguilar, esposa de Nodal, como a Cazzu, su expareja y con quien tiene una hija llamada Inti.
El romántico tema, que estaría dedicado a su esposa Ángela, llamó la atención desde que se estrenó hace unas horas porque la modelo que aparece se asemeja físicamente y en el peinado a ambas cantantes íntimamente ligadas a la vida del cantante de 26 años.
En redes, la sorpresa por dicho parecido se desató desde que el material se lanzó la noche de ayer, y aunque muchos aseguran que se trató de una estrategia por parte de Nodal, lo cierto es que la modelo que aparece en "Un vals" presumió su participación en redes.
"No me lo van a creer", escribió junto a una parte del material.
Nodal vuelve a estar en el centro de la polémica, de la que no se ha alejado desde que terminó con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti, y al poco tiempo dio a conocer el romance con Ángela, con quien cumplirá dos años de casado el próximo mes de julio.
Dagna Mata, la modelo que protagoniza el video "Un vals", de Christian Nodal, nació en el Estado de México, estudió comunicación visual y comenzó a darse a conocer en Instagram porque era fotógrafa y al mismo tiempo descubrió el mundo de la moda.
En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 124 mil seguidores, comenta que su gran inspiración es su madre, y que lo que en definitiva le trajo algo muy positivo a su vida fue aceptarse a sí misma, su orientación, sus gustos y así definir su estilo.
Confiesa que desde que era pequeña no se sentía una niña normal, pues siempre estaba practicando deportes como el basquetbol y el futbol americano.
Detalla que siempre ha buscado expresar su forma de ser con la manera en la que se viste, teniendo un estilo "tumbado"; tiene claro que lo importante es vestirse como uno quiera y no como se acepta socialmente.
Dagna tiene un diplomado en stylist; desde hace tres años lo que le apasiona prender la cámara y hablar de moda.
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