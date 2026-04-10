Ella es Dagna, la modelo que sale en video de Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).-

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que aparece en, el nuevo video de Christianque ha dado de qué hablar porque la protagonista se parece físicamente tanto a Ángela Aguilar, esposa de, como a Cazzu, su expareja y con quien tiene una hija llamada Inti.El, que estaría dedicado a su esposa Ángela, llamó la atención desde que se estrenó hace unas horas porque laque aparece se asemeja físicamente y en el peinado a ambas cantantes íntimamente ligadas a la vida del cantante de 26 años.En, la sorpresa por dicho parecido se desató desde que el material se lanzó la noche de ayer, y aunque muchos aseguran que se trató de una estrategia por parte de, lo cierto es que laque aparece enpresumió su participación en"No me lo van a creer", escribió junto a una parte del material.vuelve a estar en el centro de la, de la que no se ha alejado desde que terminó con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti, y al poco tiempo dio a conocer el romance con Ángela, con quien cumpliráel próximo mes de julio., laque protagoniza el video, de Christian, nació en el, estudióy comenzó a darse a conocer enporque era fotógrafa y al mismo tiempo descubrió el mundo de la moda.En su cuenta de, donde cuenta con, comenta que su gran inspiración es su madre, y que lo que en definitiva le trajo algo muy positivo a su vida fue, su orientación, sus gustos y así definir su estilo.Confiesa que desde que era pequeñauna niña normal, pues siempre estabacomo el basquetbol y el futbol americano.Detalla que siempre ha buscado expresar su forma de ser con la manera en la que se viste, teniendo un estilo "tumbado"; tiene claro que lo importante esquiera y no como se acepta socialmente.Dagna tiene un; desde hacelo que le apasiona prender la cámara y hablar de moda.