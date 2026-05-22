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´EMILY IN PARIS´ LLEGA A SU FIN TRAS LA SEXTA TEMPORADA

Por EFE

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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´EMILY IN PARIS´ LLEGA A SU FIN TRAS LA SEXTA TEMPORADA

Netflix anunció este jueves que la exitosa serie ´Emily in Paris´, protagonizada por Lily Collins, llegará a su fin tras la emisión de la sexta temporada, que se encuentra en producción en Grecia.

"La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily", informó Collins en un video publicado en las redes del coloso del entretenimiento.

La serie se encuentra en producción en Grecia y Mónaco, dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, aunque que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a las islas griegas tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

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La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.  

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