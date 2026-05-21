Coca Cola Flow Fest 2026 ya tiene fechas
La venta de boletos será por fases a través de Ticketmaster México, con precios escalonados.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Lacuenta regresiva para la nueva edición
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del Coca Cola Flow Fest arrancó oficialmente.
La tarde de este jueves, los organizadores del evento sorprendieron al revelar las fechas en las que se realizará la edición de este 2026. Además, confirmaron que regresarán a la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar que desde hace tiempo se convirtió en la sede oficial.
Tras convocar a más de 163 mil asistentes el año pasado, el encuentro de música urbana busca superar el impacto que generó gracias a su cartel encabezado por figuras como Don Omar, Wisin, Nicky Jam y J Balvin.
El encuentro de reggaetón se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, manteniendo el formato de dos días que ha caracterizado al festival desde sus primeras ediciones.
Aunque el cartel oficial todavía no se ha presentado, las apuestas y peticiones de los usuarios ya han comenzado a surgir y se pueden leer nombres como Feid, Chencho Corleone, Rauw Alejandro y Yandel junto a su proyecto sinfónico.
La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster México y se llevará a cabo bajo el sistema de fases, en el que los precios aumentan conforme vayan agotándose las estradas disponibles de cada etapa.
Será en las próximas semanas cuando se den a conocer más detalles del festival; sin embargo, los fans del género urbano ya pueden apartar las fechas en sus calendarios.
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