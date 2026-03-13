Emmanuel, de la Catedral Metropolitana al Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La

eucarística había terminado, pero en las paredes de la

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resonó la canción "Tengo mucho que aprender de ti", en honor a uno de los mejores cantantes de México,, quién la noche de este jueves celebróartística con una ceremonia religiosa."Te sientes como despertando de un sueño, porque no te pones metas para esto, no te fijas una distancia antes, sólo te entregas y buscas, te arriesgas a hacer cosas nuevas, algunas funcionan otras no, pero siempre tienes las esperanzas que las cosas funcionen", dijoal final de lavisiblementepor lo recién vivido.Para el cantante lade suen el gusto delse debe a que siempre ha estado abierto a explorar y experimentar cosas nuevas, pero sin perder de vista su, una buena voz, grandes canciones y su conexión con el"Ese ha sido mien estos, un continuo, encontrar y".Una de las cosas que lo tuvo muy feliz en esta, fue la presencia de algunos de sus, comoy su esposo Rodrigo,, Coque Muñiz, Eduardo Verástegui, por mencionar algunos."Un montón deque me han acompañado con sus pláticas, con sus aplausos y con sus críticas, y además una quien le debo todo, porque me han sostenido en estos; algunos se han adherido en los últimos años, que son losque han descubierto estás canciones y ahora van a los shows, y yo feliz de poder alimentar estos corazones".Pese al paso del tiempoaseguró que no ha perdido lade pisar un escenario, que siempre le provoca emoción el estar a punto de salir a actuar; por eso está disfrutando la expectativa que le provoca su próxima presentación en el, lo cual sucederá el domingo 15 de marzo."Estosson una experiencia diferente, maravillosa, es poder llegar a más", expresó el intérprete de temas como "" y "Toda la vida".Un corazón agradecidoquiso celebrar este medio siglo de carrera no sólo con, también fue su deseo que suslo acompañaran en este momento tan especial, por eso la invitación a estade acción de gracias fue abierta.Desde las 18 horas susse dieron cita en las puertas de la, donde ordenadamente la gente fue tomando su lugar en lasubicadas frente al altar mayor.Al dar las 19 horas el tenorde manera sorpresiva, como después compartiríaen su encuentro con los medios; tomó el micrófono y junto al, comenzó a interpretar unpara la procesión de entrada.La ceremonia fue encabezada por; quién estuvo acompañado de alrededor de 12 sacerdotes que concelebraron con él la, hijos de, y una de sus nietas, fueron los encargados de leer la primera y segunda lectura y el salmo, mientras un orgullosolos observaba desde su banca.En laeldestacó la historia deque el artista ha tenido a lo largo de, tiempo en queha encomendado su carrera a, la cual no ha estado exenta de sacrificios y bendiciones. También abordó cómo un artista puede ejercer gran influencia en el, y cómo la música puede unir a millones de personas."Elno se mide por los aplausos, sino por la huella deque dejó a su paso", señalo el arzobispo subrayando la atención amorosa quetiene con su, quién está delicada de salud; y de la cual dijo haber sido testigo.Despuésse puso de pie junto ay sus nietos, para recibir una, la cual fue extensiva a supara el bien de su salud.Al finalizar estáreligiosapidió tomar la palabra, no sólo parapor estos años de trabajo y aprendizaje, también por los momentos de prueba, debilidad y fortaleza; además dio un agradecimiento especial a su, de quién dijo, ha estado con él en las buenas y las malas, por lo cual se siente profundamente agradecido.