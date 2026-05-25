Eugenio Derbez y famosos celebran campeonato Cruz Azul
La victoria de Cruz Azul reunió a actores, músicos y aficionados en una celebración masiva en la Ciudad de México.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Lavictoria celeste se trasladó a redes sociales
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, donde famosos, actores, conductores e influencers celebraron el nuevo título de "La Máquina".
La espera terminó para la afición cementera. Cruz Azul volvió a tocar la gloria y la obtención de la décima estrella no solo provocó festejos digitales; en la Ciudad de México cientos de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia, que se convirtió en el principal punto de celebración con banderas, cánticos, humo azul y caravanas improvisadas tras el campeonato.
Mientras la fiesta tomaba las calles, las redes sociales también se convirtieron en otra sede del festejo. Minutos después del silbatazo final comenzaron a aparecer fotografías, videos y mensajes de personajes conocidos que desde hace años han presumido su cariño por el club.
Entre las reacciones destacaron las del rapero Gera MX, que celebró con la camiseta puesta y una serie de fotografías en su cuenta de Instagram y el freestyler Aczino -quien estuvo presente en las celebraciones postpartido-, dos de los seguidores más conocidos de Cruz Azul, quienes se sumaron a la conversación digital tras la conquista del título.
La celebración también alcanzó al mundo del espectáculo. Uno de los festejos que más llamó la atención fue el de Eugenio Derbez, histórico aficionado cementero, quien compartió un video junto a Alessandra Rosaldo y su hija Aitana celebrando la victoria. El actor incluso revivió el espíritu de Ludovico P. Luche, personaje con el que durante años ha mostrado públicamente su pasión por "La Máquina".
"Ganó papá, ganó Ludovico P. Luche. Ganó el Cruz Azul", dijo Eugenio Derbez a través de sus historias de Instagram.
A la fiesta también se sumó Capi Pérez, quien compartió su emoción por el campeonato desde casa, mientras que Yordi Rosado -quien vio el partido desde casa-, Franco Escamilla y el cantante Eduin Caz reaccionaron en redes sociales con mensajes y publicaciones dedicadas al nuevo título celeste.
La euforia también llegó al ámbito político con Xóchitl Gálvez, reconocida aficionada de Cruz Azul, quien se unió a los festejos digitales. En el entorno deportivo, el exdelantero Emanuel "Tito" Villa celebró la conquista, mientras periodistas cercanos al club como Javier Alarcón y Adrián Esparza Oteo destacaron el momento histórico que vive la institución.
Con la décima ya conseguida, Cruz Azul no solo volvió a levantar el trofeo. También logró reunir a músicos, actores, conductores, creadores de contenido y aficionados en una misma celebración.
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