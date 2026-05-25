Eugenio Derbez y famosos celebran campeonato Cruz Azul

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La

se trasladó a

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, donde, actores, conductores e influencers celebraron elde "La Máquina".La espera terminó para lavolvió a tocar la gloria y la obtención de lano solo provocó festejos digitales; en la Ciudad de México cientos de aficionados se reunieron en el, que se convirtió en el principal punto decon banderas, cánticos, humo azul y caravanas improvisadas tras el campeonato.Mientras latomaba las calles, lastambién se convirtieron en otra sede del. Minutos después del silbatazo final comenzaron a aparecer fotografías, videos y mensajes de personajes conocidos que desde hace años han presumido su cariño por el club.Entre las reacciones destacaron las del rapero, que celebró con la camiseta puesta y una serie de fotografías en su cuenta dey el-quien estuvo presente en las celebraciones postpartido-, dos de los seguidores más conocidos de, quienes se sumaron a la conversación digital tras la conquista del título.Latambién alcanzó al mundo del espectáculo. Uno de los festejos que más llamó la atención fue el de, histórico aficionado cementero, quien compartió un video junto ay su hija Aitana celebrando la victoria. El actor incluso revivió el espíritu de, personaje con el que durante años ha mostrado públicamente su pasión por "La Máquina"., ganó. Ganó el", dijoa través de sus historias deA latambién se sumó, quien compartió su emoción por el campeonato desde casa, mientras que-quien vio el partido desde casa-,y el cantante Eduin Caz reaccionaron encon mensajes y publicaciones dedicadas alceleste.La euforia también llegó al ámbito político con, reconocida aficionada de, quien se unió a los festejos digitales. En el entorno deportivo, el exdelanterocelebró la conquista, mientras periodistas cercanos al club comoy Adrián Esparza Oteo destacaron el momento histórico que vive la institución.Con laya conseguida,no solo volvió a levantar el. También logró reunir a músicos, actores, conductores, creadores de contenido y aficionados en una misma