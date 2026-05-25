"La Mataviejitas" regresa a prisión tras ser hospitalizada

Desde 2008, Juana Barraza cumple una condena de 759 años y fue atendida en un hospital por insuficiencia renal.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 04:48 p.m.
      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (

      EL UNIVERSAL
      ).- Juana Barraza

      , mejor conocida como "La Mataviejitas", regresó a prisión después haber sido internada en un hospital de la alcaldía Iztapalapa.
      El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que recibió información esta mañana de que Barraza había sido dada de alta y llevada de nuevo al lugar donde estaba privada de su libertad.
      EL UNIVERSAL informó que "La Mataviejitas" había sido trasladada a un nosocomio para recibir atención médica derivado de la insuficiencia renal que le fue diagnosticada.
      Juana Barraza fue sentenciada en 2008 por 16 homicidios seriales de personas adultas mayores realizadas desde los años 90. Desde entonces cumple una sentencia de 759 años de prisión en Santa Marta Acatitla.

