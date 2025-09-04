Fallece Giorgio Armani, ícono de la moda, a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani, considerado el "rey" de la moda italiana, falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años en Milán.

De acuerdo con un comunicado de su grupo empresarial, Armani murió acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante las últimas dos décadas.

Reconocido por revolucionar la elegancia masculina y femenina con líneas sobrias y atemporales, Armani consolidó un imperio que trascendió la moda para convertirse en símbolo de estilo y sofisticación a nivel mundial.

Famosos lo despiden

Giorgio Armani, el diseñador italiano que convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares, murió a los 91 años, y famosos de todo el mundo lo despiden en redes sociales con fotos, mensajes y recuerdos.

Armani tuvo gran influencia no sólo en las pasarelas, también en el mundo de Hollywood; el clásico cinematográfico de 1980 "American Gigolo" lanzó tanto a Armani como al actor Richard Gere en sus carreras en Hollywood. Vestido por Armani, Gere se convirtió en el nuevo galán favorito de América, y "Geeorgeeo" como lo llamaban, el diseñador más popular del conjunto glamuroso.

La conexión con Hollywood le valió créditos de vestuario en más de 200 películas, y en 2003 un lugar en el "Paseo de la Fama" de Rodeo Drive.

- Famosos despiden a su "rey"

La actriz Julia Roberts, compartió una imagen con Giorgio Armani y escribió:

"Un verdadero amigo. Una leyenda".

La cantante española Laura Pausini calificó la muerte de Armani como un desastre, y se dijo agradecida de haber conocido a un rey.

"Ha sido un honor conocer a un rey. Lo que me has enseñado y regalado es un valor añadido invaluable en este desastre. Buen viaje querido George. Con amor infinito, Laura. Un abrazo a Sergio, Roberta, Silvana, Rosanna, Andrea, Paul, Stella, Lorena y a toda su gran familia y su personal muy amable", se lee.

