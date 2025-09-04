logo pulso
LUCHA DE SASHA PROTEGE A VÍCTIMAS

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
LUCHA DE SASHA PROTEGE A VÍCTIMAS

Sasha Sokol celebró la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que las víctimas de abuso sexual infantil pueden reclamar indemnizaciones sin límite de tiempo.

La resolución, hecha obligatoria para jueces y tribunales a partir del 1 de septiembre de 2025, marca un precedente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Corte, imponer plazos para ejercer este derecho vulneraría principios constitucionales. “Se determina que cualquier término de prescripción vulneraría los derechos de las personas que sufrieron violencia”, dice el fallo.

