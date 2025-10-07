logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Fallece Kimberly Hébert Gregory, actriz de Vice Principals, a los 52 años

Su exesposo, el actor Chester Gregory, confirmó la noticia y la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Por El Universal

Octubre 07, 2025 09:15 a.m.
A
Fallece Kimberly Hébert Gregory, actriz de Vice Principals, a los 52 años

Kimberly Hébert Gregory, conocida por su impetuosa actuación como directora en la serie de HBO "Vice Principals", falleció a los 52 años, su exesposo Chester Gregory confirmó su muerte en una publicación de Instagram en la que la recordó con amor.

"Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia", escribió.

"Mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz".

Kimberly comenzó su carrera artística en el teatro antes de su papel revelación como la Dra. Belinda Brown en la serie de comedia de HBO, "Vice Principals", en 2016; es recordada por haber prestado su voz a Nicole Williams en "Craig of the Creek".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Despiden a Kimberly Hébert Gregory

La comunidad teatral y artística despidió a Kimberly Hébert Gregory en redes sociales, donde su exesposo, el también actor Chester Gregory la despidió con un mensaje extenso en el que resalta sus cualidades y la recuerda como una gran mujer.

Con una serie de fotografías, Chester escribió sobre Kimberly:

"Gracias, Kimberly por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca fue definida por la batalla, pero por la belleza que llevaste a través de ella. Descansa en poder. Descansa en paz. Descansa en el eterno sabiendo que eres amada. Siempre. Kim... Lo hiciste bien. Amanecer: 12/07/1972. Puesta de sol: 10/03/2025".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece Kimberly Hébert Gregory, actriz de Vice Principals, a los 52 años
Fallece Kimberly Hébert Gregory, actriz de Vice Principals, a los 52 años

Fallece Kimberly Hébert Gregory, actriz de Vice Principals, a los 52 años

SLP

El Universal

Su exesposo, el actor Chester Gregory, confirmó la noticia y la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

CELEBRA 30 AÑOS DE ´PIES DESCALZOS´
CELEBRA 30 AÑOS DE ´PIES DESCALZOS´

CELEBRA 30 AÑOS DE ´PIES DESCALZOS´

SLP

EFE

EL 6 DE OCTUBRE DE 1995, LA CANTANTE LANZÓ ESTE ÁLBUM QUE TRANSFORMÓ SU CARRERA Y LA PROYECTÓ AL ESTRELLATO INTERNACIONAL

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños en avión privado
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños en avión privado

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños en avión privado

SLP

El Universal

Ángela Aguilar disfruta de su cumpleaños en un ambiente exclusivo a bordo de un avión privado, mostrando su estilo único.

25 años de Amores Perros: El Legado de una Película Emblemática
25 años de Amores Perros: El Legado de una Película Emblemática

25 años de Amores Perros: El Legado de una Película Emblemática

SLP

EFE

Gael García Bernal celebra el impacto de Amores Perros en su carrera cinematográfica