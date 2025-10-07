logo pulso
PSL Logo

Alta incidencia de adolescentes con depresión

Por Redacción

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Alta incidencia de adolescentes con depresión

CIUDAD VALLES.- De cada 10 personas que atiende el Centro Integral de Salud Mental (Cisame), seis son adolescentes, de acuerdo con Eulalia del Carmen López Balderas, encargada de Salud Mental de la Secretaría de Salud. 

La funcionaria comentó que alrededor de un 60 por ciento de quienes son atendidos en esta instancia de la Secretaría de Salud son personas en edad adolescente (de los 12 a los 18 años de edad) y lamentó que ahora este sea el grupo de edad que más problemas de salud mental sufran. 

Explicó que hay muchos factores que condicionan a que un menor de edad se sienta asilado y por consiguiente depresivo o ansioso, como son el uso excesivo de dispositivos electrónicos, como celulares, tablets o computadoras, así como consolas de videojuegos, porque pasan más tiempo en el tiempo irreal que en la realidad y su frustración se acrecienta.

SLP

Redacción

