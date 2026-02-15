Fan de Marc Anthony lo reta en concierto en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).-

ya debutó en su

y, si bien, en su primer espectáculo logró agotar la venta de boletos, en su segundo show, se enfrentó al disgusto de uno de los presentes, que le pidió que dejase de comunicarse en inglés y, mejor, hablara en español, reacción de la que el cantante se defendió.El cantante se enfrenta a un nuevo reto en su carrera, laque ofrecerá durante tres fines de semanas en el, la cual ha titulado "¡A la manera Vegásmica!", un concepto a través del que Anthony viajará por los 30 años de trayectoria que lo anteceden.El primero de 10 conciertos resultó un éxito, debido a que obtuvo un ""; en ese espectáculo, el tenor ligero se sinceró y expresó que, más que ser bueno con las palabras, lo era cantando, por lo que, rápidamente, dio pasó a comenzar con elY, así como en su debut, durante el, sábado 14 de febrero, volvió a referirse de forma breve a su público, todo, situación que irritó a uno de sus fans, quien le pidió que, lo que tuviera que decir, lo hiciera mejor en español."Habla en español, cabr*n", se escucha decir alen un video que circula en X.Sin pensarlo, y atendiendo a la petición de su seguidor,ley con el mismo adjetivo calificativo con el que él fue señalado:"Cállate, cabr*n".Pese a que la madre (doña Guillermina) y padre (don Felipe) de Anthony son dey él se ha convertido en uno de los representantes de la música latina en EU, en realidad es quenació en Nueva York, de hecho, su progenitor tomó la decisión de ponerle sual cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, "el Lujo de México", por ese mismo motivo, cuando se hizo famoso, optó por cambiar su nombre al inglés, para evitar que no fuera confundido con el intérprete de "Quiero abrazarte tanto".