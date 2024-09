Impacto del Cierre de X en Brasil en los Fans de Celebridades

En masa, las cuentas de los "stans" (superfanáticos) de celebridades publicaron despedidas entre lágrimas durante el fin de semana cuando X fue suspendido en Brasil en medio de un enfrentamiento entre Elon Musk y un juez del Supremo Tribunal Federal. Muchos de sus cientos de miles de seguidores se enteraron sólo entonces de que las cuentas de fans en inglés más devotas de su celebridad favorita eran en realidad administradas por brasileños.

No debería haber sido una sorpresa necesariamente: "Ven a Brasil" es un meme de los partidarios fieles. La CCXP (Comic Culture Experience) de Brasil se promociona como la convención de cómics más grande de América y atrae a talentos de Hollywood de primera línea. Las estrellas de la serie "Everybody Hates Chris", que terminó hace mucho, son adoradas. Brasil es un país con colectivos de fans como ningún otro, y la avalancha de despedidas ha desenterrado una amplia gama de cuentas de Taylor Swift, celebridades de segunda categoría y personas que fallecieron hace mucho tiempo.

"Me di cuenta de lo fuerte que es nuestro poder digital en este último minuto; dado que tuiteamos en inglés, la gente no sabe que somos brasileños. Pero somos muchos, estamos en todas partes", dijo Aianne Amado, candidata a doctorado de la Universidad de Sao Paulo quien estudia a los grupos de fans brasileños. "Creo que nos extrañarán y no será la misma red".

Conozca a los fans

A Paola Strabelli no le gustaba mucho leer. Sin embargo, hace unos años vio "Vita y Virginia" y quedó fascinada —no con sus actores principales, sino con la propia Virginia Woolf.

Comenzó a leer a Woolf vorazmente y creó la cuenta @botvirginia para compartir las citas de Woolf y acumuló 115.000 seguidores.

Strabelli, de 26 años, dijo a The Associated Press que, de pequeña, no tenía muchos amigos. En cierto modo, refirió, su vida comenzó con el grupo de fans en línea —primero, a través de Katy Perry y el programa "Once Upon A Time", y luego con Woolf. Las amistades en internet se trasladaron a la vida real y, durante un año, salió con una chica que conoció a través de su pasión compartida.

La estudiante de derecho detrás de @agron_updates, dedicada a la actriz de "Glee" Dianna Agron, nunca pensó en revelar su nacionalidad. La mujer de 32 años de la región centro-oeste de Brasil pidió el anonimato por privacidad, ya que busca un empleo gubernamental. Se sintió atraída por Agron porque pensó que la actriz parecía "muy amable". En 2016, molesta por cómo funcionaban las cuentas de fans de Agron —que eliminaban a los novios, por ejemplo—, cofundó una cuenta en X que creció hasta tener más de 7.600 seguidores.

Durante todo este tiempo ha tenido cuidado de mantener una separación entre sus propios sentimientos y los de la cuenta.

"A veces veo una película y pienso que es terrible, pero entro en la cuenta y digo: ´Chicos, es increíble´", dijo. "No esperaba tener que revelar que soy brasileña".

Luego está @21metgala, dirigida por dos estudiantes universitarias de 18 años, María y Tamara. En tres años, ha ganado más de 175.000 seguidores y, a diferencia de muchas cuentas de superfans, cubre noticias generales sobre celebridades (aunque tienen debilidad por Rihanna). María, quien citó cuestiones de privacidad para no querer publicar su apellido, escribió a través de WhatsApp que estaba sorprendida por la respuesta ante su partida.

"La mayoría de nuestros seguidores no sabían que éramos brasileñas, así que fue una sorpresa enorme cuando lo anunciamos", escribió. Incluso Cardi B respondió con emojis de angustia.

Amado atribuyó el fervor de Brasil por el entretenimiento extranjero tanto a su historia colonial como a la gran diversidad del país, y destacó su alto consumo de cultura otaku (animé, manga y videojuegos) japonesa y su numerosa población de ascendencia japonesa.

Administrar grupos de fans es un trabajo duro

A menudo se puede ridiculizar a los colectivos de fans con un desdén que ignora la enorme cantidad de trabajo que implica mantener estas cuentas.

"Al principio, pensé que los fans estaban locos. Y, como, psicológicamente, no sé, ¿enfermos?... Y ahora me he dado cuenta de que todo se trata de pasión y efecto, y es un comportamiento muy humano. Todos están interesados en algo", ya sea la cocina o los perros, dijo Amado. "Pero por alguna razón, cuando te interesa algo de la cultura pop, la gente tiende a pensar que eso es menos (importante)".

Sabrina Spolidorio, académica de Belo Horizonte, ha estudiado el "fansubbing" —el subtitulaje, sin autorización de los propietarios de los derechos, realizado por espectadores devotos que se juntan para hacerlo. Tiene una teoría sencilla sobre por qué los brasileños son motores de fanatismo, y usa una palabra que surgió en entrevista tras entrevista: los brasileños son sencillamente "apasionados". También buscan un sentido de pertenencia, agregó.

A pesar de que sus esfuerzos no generaban ganancias, los grupos de subtitulaje por fans tenían "reglas muy estrictas" que requerían que los voluntarios trabajaran incluso durante la noche, explicó Spolidorio. Un episodio de 40 minutos requería al menos cuatro personas para subtitular y dos para revisar. También había guías de estilo.

Ese compromiso puede tener un precio. Antes de la suspensión de X, @agron_updates tenía una fecha de vencimiento del 31 de diciembre. Mantenerlo afectaba la vida entera de su administradora e incluso provocó una ruptura.

"Una de las razones fue que siempre estaba en el teléfono, siempre buscando contenido", explicó a la AP. "Es como una droga: se apodera de algo en tu cerebro. Quieres ser la primera en publicarlo".

"He sido desempleada durante los últimos dos años y tengo que estudiar, tengo que hacer algo con mi vida", añadió. "No hay forma de que pueda mantener mi vida girando en torno a administrar una cuenta de Twitter para alguien que... amo a Dianna, pero ella no trabaja".

¿Qué sigue?

Durante la semana pasada, Bluesky, la alternativa de X, aumentó su base en un tercio al agregar 2 millones de usuarios, reportó a la AP Jay Graber, su directora general. Alrededor del 90% son brasileños y la mayoría de la actividad es en portugués, dijo el lunes.

Los brasileños que usan redes privadas virtuales (VPN) para eludir la suspensión enfrentan fuertes multas, pero @21metgala ha podido seguir con publicaciones esporádicas.

"Algunos proveedores de Wi-Fi aún no han bloqueado el acceso completamente, pero es muy inestable", escribió Maria el lunes. Aunque están en otras plataformas, @21metgala seguramente volverá si se retira la suspensión de X.

"Twitter era más rápido para publicar fotos, y Bluesky aún no permite publicar videos, lo que es un pequeño desafío. No somos grandes fanáticas de Instagram porque las cuentas son eliminadas fácilmente debido a temas de derechos de autor", escribió. (El video llegará a Bluesky, dice Graber, "definitivamente antes de unos meses").

Para la CCXP, la suspensión no representa una gran amenaza para el éxito de la convención. En un comunicado, Beto Fabri, su vicepresidente de contenido, dijo que ya se habían "enfocado en valorar y construir relaciones con la comunidad friki" en WhatsApp, Telegram, Facebook y sus propias plataformas.

No todos planean cambiar de rumbo. A pesar de tener casi 16.000 seguidores en @GALITZINEFOX, Alana Souza, de 23 años, es relativamente nueva como superfan del actor Nicholas Galitzine. La estudiante de publicidad de Recife se volvió devota después de ver "Red, White & Royal Blue" el año pasado. Dada la cantidad de tiempo que ha pasado en X, no quiere empezar de nuevo.

"Si no se elimina la suspensión a X en Brasil, entonces será el final de esto", escribió en un correo electrónico, y agregó posteriormente que su propia ausencia "me da la sensación de estar desconectada de lo que sucede en el mundo".

Desde que Musk compró X, Strabelli lo ha encontrado menos divertido. Pero todavía tenía un prestigio que, para ella, no puede ser replicado. Si bien aprecia que Instagram le permita comenzar de nuevo —puede reutilizar citas en lugar de buscar en internet fragmentos menos conocidos de los escritos de Woolf—, lo encuentra impersonal. Hay muchas cosas que extrañará de X, incluidos sus "amigos gringos que están tuiteando".

"Me sentí famosa y apreciada", dijo. "Y cuando vi las respuestas, no sé, no voy a mentir, la subida de ego fue realmente agradable".