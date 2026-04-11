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Fatboy Slim elogia a Coachella

Por EFE

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Fatboy Slim elogia a Coachella

Fatboy Slim participó en la primera edición de Coachella en 1999 y ha sido un habitual artista del festival, lo que le ha permitido observar de primera mano la evolución de uno de los eventos más influyentes de la industria musical.

"Coachella es una institución y es un honor estar de vuelta", comenta el DJ en entrevista.

Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim, reflexiona sobre cómo este evento ha cambiado a lo largo del tiempo. "Coachella se ha convertido en algo único, quizá al principio por las razones correctas, pero hoy en día con todo eso de los influencers con sus teléfonos, la última vez que estuve fue casi demasiado", admite.

"Por favor, guarden los móviles y diviértanse un poco; dejen de grabar y participen", recomienda el músico, quien agrega que su espectáculo "busca romper las barreras entre las personas y transformarlas en una masa común". 

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Este cambio, dice, no es exclusivo del festival, sino que también se refleja en el panorama de la música electrónica. 

"En los 90 era diferente (...) lo que ha cambiado es que ahora es una industria enorme, y con el dinero vienen la codicia y el poder", explica. 

No obstante, asegura que, pese a la ambición que rodea al sector, aún ha encontrado "gente que lo hace por amor a la música, al ambiente y a ese sentido de comunidad que creamos". 

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