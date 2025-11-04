logo pulso
Fátima Bosch confirma que seguirá compitiendo en Miss Universe 2025

La representante mexicana Fátima Bosch decide seguir en la competencia a pesar del maltrato sufrido en Miss Universe 2025.

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 01:07 p.m.
A
Fátima Bosch confirma que seguirá compitiendo en Miss Universe 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras el suceso que ha llevado a la viralidad a Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe, tras exhibir el maltrato que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia, la joven tabasqueña aclara que seguirá participando en la contienda, ya que tiene un deber social que realizar.

En un video que la joven compartió en sus cuentas oficiales, aclara que, pese a la situación que tuvo lugar hace unas horas, luego de que Itsaragrisll la llamara "tonta", luego de los problemas que el directivo mantiene con la organización mexicana, seguirá compitiendo por el título.

"Decirle a mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo un espacio que ocupar".

La joven explicó que, para ella, el certamen va más allá que una competencia de belleza, o apariencia, pues está en la búsqueda que, a través de sus palabras, muchas otras mujeres encuentren su valor, fuerza y, por supuesto, la trascendencia que tienen dentro de la sociedad.

"Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando y peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno, México tiene representante", ahondó.

La competencia se llevará a cabo a partir del 19 de noviembre, aunque la corona será entregada hasta el día 21, fecha en que se conocerá a la ganadora. La sede será en Tailandia, en el Impact Challenger Hall.

