Taylor Momsen sufre picadura de araña en concierto
La exestrella de Gossip Girl fue hospitalizada, pero continuó con su gira junto a AC/DC
El pasado 8 de abril, la actriz y cantante Taylor Momsen sufrió una picadura de araña en la Ciudad de México, previo a abrir el concierto de AC/DC con su banda The Pretty Reckless.
Por medio de Instagram, la actriz, quien se hizo famosa por su papel como "Jenny Humphrey" en "Gossip Girl", compartió el momento en que es atendida por paramédicos en el Estadio GNP Seguros.
"Así que no sería una gira de AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió arrancarme un trozo y su veneno me dejó hecha polvo, así que tuvieron que venir los maravillosos médicos de México a ponerme una inyección antes del concierto de anoche... ¡añadan eso a la lista! ¿Mujer Araña? ¿Batgirl? WTF", escribió la cantante.
Sin embargo, tras seis días de la picadura, la cantante compartió una nueva publicación, donde dio a conocer que se encontraba atendiendo la picadura en un hospital. "Hospital hoy, show mañana, las arañas venenosas NO SON BUENAS, pero el show debe continuar", expresó, acompañada de una imagen de la picadura en su pierna.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunado a ello, difundió un video donde es llevada en camilla, revelando que pasó la noche en el centro de salud.
Finalmente, agradeció a los médicos, pues "ellos saben" lo que hacen.
