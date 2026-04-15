Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan
Rechazan reforma al artículo 127 y defienden sus derechos
Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron en las oficinas de Genaro Godina para exigir el respeto a sus derechos laborales.
Durante la protesta, los inconformes expresaron su rechazo a la reforma al Artículo 127 de la Constitución Mexicana, la cual regula los salarios y prestaciones en el sector público, al considerar que podría afectar sus pensiones y beneficios adquiridos.
Asimismo, advirtieron que las movilizaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de frenar dicha reforma y garantizar la protección de sus derechos laborales.
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