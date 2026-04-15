Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan

Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron en las oficinas de Genaro Godina para exigir el respeto a sus derechos laborales.

Durante la protesta, los inconformes expresaron su rechazo a la reforma al Artículo 127 de la Constitución Mexicana, la cual regula los salarios y prestaciones en el sector público, al considerar que podría afectar sus pensiones y beneficios adquiridos.

Asimismo, advirtieron que las movilizaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de frenar dicha reforma y garantizar la protección de sus derechos laborales.