logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE COMPROMETEN!

Fotogalería

¡SE COMPROMETEN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan

Rechazan reforma al artículo 127 y defienden sus derechos

Por Redacción

Abril 15, 2026 10:45 a.m.
A
Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan

Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron en las oficinas de Genaro Godina para exigir el respeto a sus derechos laborales.

Durante la protesta, los inconformes expresaron su rechazo a la reforma al Artículo 127 de la Constitución Mexicana, la cual regula los salarios y prestaciones en el sector público, al considerar que podría afectar sus pensiones y beneficios adquiridos.

Asimismo, advirtieron que las movilizaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de frenar dicha reforma y garantizar la protección de sus derechos laborales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan
Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan

SLP

Redacción

Rechazan reforma al artículo 127 y defienden sus derechos

Calor de hasta 35 grados y tormentas vespertinas marcarán el clima en SLP
Calor de hasta 35 grados y tormentas vespertinas marcarán el clima en SLP

Calor de hasta 35 grados y tormentas vespertinas marcarán el clima en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil alerta por riesgo de incendios en tres regiones mientras se prevén lluvias en Altiplano, Centro y Media

Nacional, 95% del turismo que visitó San Luis Potosí: Canaco
Nacional, 95% del turismo que visitó San Luis Potosí: Canaco

Nacional, 95% del turismo que visitó San Luis Potosí: Canaco

SLP

Martín Rodríguez

Hace SEGE chanchullo a indígenas
Hace SEGE chanchullo a indígenas

Hace SEGE chanchullo a indígenas

SLP

Ana Paula Vázquez

Pretende dar por cumplida orden judicial para arreglar escuela en la Huasteca, que sigue con fallas