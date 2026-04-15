Rosaura Ruiz presenta comité para evaluar gas

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (CECIHTI), presentó a los expertos y las expertas que integran el grupo para explorar la explotación de gas no convencional en el país, para alcanzar la soberanía energética "sin comprometer, la seguridad hídrica ni la salud de nuestros ecosistemas".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 15 de abril en Palacio Nacional, Rosaura Ruiz destacó a las personas integrantes de este grupo, en el que está la embajadora de México en Francia y exdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez.

"Este no es solo un equipo técnico, es un grupo multidisciplinario de expertas y expertos. ¿Por qué reunirlos? Porque la complejidad de los yacimientos no convencionales no permite visiones aisladas, necesitamos a los mejores en biología y en yacimientos para entender la estructura de la tierra; a expertos en fluidos y perforación para recomendar el uso de químicos que sean biodegradadores, y de manera crucial a los y las expertas en agua y en medio ambiente. También en cambio climático (...)", expuso la titular de la CECIHTI.

Ante representantes de las instituciones de excelencia del país como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México, la UAM y Centros Públicos de Investigación, fueron presentados los expertos "para dar confianza y rigor científico al pueblo de México".

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"No estamos improvisando, estamos aplicando la ciencia para el bienestar social y la protección de nuestro suelo", dijo Rosaura Ruiz.

Carlos Serralde Monreal; el geólogo Manuel Martínez Morales; el ingeniero químico industrial Jesús Humberto Romo Toledano; Samuel Alejandro Lozano Morales, ingeniero químico; y la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

También los expertos y expertas Carlos Aguilar Madera, Erick Emanuel Luna, Rosa María Hernández Medel, Elena Zenteno García, José Alberto Morquecho Robles y Fernando Camacho Ortegón.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó la importancia de trabajar en favor de la soberanía energética ante los recientes conflictos en Europa y Medio Oriente.

Lomelí Vanegas indicó que "hace una tres décadas yo recuerdo que prevalecía la tesis de que no era importante tener gas o petróleo si se podían conseguir a precios competitivos en los mercados internacionales".

"Desde entonces a la fecha hemos tenido conflictos que han afectado en diversos momentos de la historia las redes de suministro de gas, petróleo y gasolina, que han tenido efecto directo en los precios de estos insumos estratégicos no sólo para la actividad económica sino para el bienestar de las familias", dijo.

En ese sentido, destacó que estas razones han llevado a revalorar y evaluar la importancia de la soberanía energética, "porque es importante contar con estos recursos, no depender en exceso del exterior para disponer de ellos, porque estas redes internacionales de suministro se pueden ver afectadas como lo hemos visto en años recientes con los conflictos en Europa y Medio Oriente".

El rector de la Máxima Casa de Estudios afirmó que la integración del nuevo comité "es del mayor interés para el país. Sin duda se trata de una encomienda en la que las instituciones involucradas y los investigadores e investigadores que participarán pondremos nuestro mejor empeño".

Además, agradeció a Sheinbaum Pardo la invitación para "apoyar a la República en un asunto que es del mayor interés para todas y todos los mexicanos".

"Y por supuesto que de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México estaremos dispuestos a llevar esta encomienda y todas aquellas que nos sean asignadas para contribuir al desarrollo del país", concluyó.