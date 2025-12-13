Fiesta guadalupana de Santa Fe Klan termina en riña

El rapero mexicano, Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido por su nombre artístico, Santa Fe Klan, organizó una fiesta para celebrar a la Virgen de Guadalupe en su casa de Guanajuato, Guanajuato.

La celebración comenzó en punto de las 12:00 de la noche del pasado 12 de diciembre, con mariachi y Las Mañanitas para la Virgen; sin embargo, rápidamente se vio interrumpida por un conflicto violento entre los asistentes.

Según los videos difundidos por asistentes a la fiesta, la situación se salió de control durante el canto cumpleañero, cuando algunos invitados iniciaron un altercado a tan solo metros del rapero mexicano.

Fue a través de redes sociales que Santa Fe Klan hizo la invitación a amigos y seguidores para unirse al evento, el cual tenía como objetivo rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe y celebrarla en su día.

"Los invito a todo a mi barrio desde ahorita a las 12:00 am a las mañanitas y mañana todo el día vamos a tener fiesta en mi calle festejando a mi virgencita. Todos invitados todo gratis para que vengan a poner sus puestos los vecinos y pa que se vengan a bailar FIESTAAAAA EN LA SANTA", publicó el cantante en su perfil de Instagram.

Horas antes de la media noche, amigos, familiares y fans del rapero comenzaron a reunirse en su calle para la celebración. Estuvieron acompañados de grupos de entretenimiento, mariachi y algunos puestos de comida.

En las imágenes difundidas a través de redes sociales se observa cómo el conflicto inicia a las espaldas del artista de música urbana, mientras se encuentra cantando Las Mañanitas frente al altar, ubicado afuera de su casa.

Tras el inicio de la disputa, se aprecia cómo una persona es retirada de la zona, no obstante, los empujones y enfrentamientos continúan entre la multitud.

En el video viral también puede verse al cantante intentar intervenir para ponerle fin a la pelea; sin embargo, sus esfuerzos son inútiles y se observa a la pelea "subir de tono", con integrantes iniciando actos de violencia física -fuertes empujones, cachetadas y puñetazos- e incluso lanzando algunos objetos.

De acuerdo con las historias publicadas por el cantante, posterior al altercado, la celebración continuó con normalidad. Por horas, las y los cientos de asistentes bailaron al ritmo de música tradicional mexicana, donde luces, pirotecnia, una gran producción y diversos grupos musicales no dejaron morir el ambiente.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no se ha pronunciado al respecto del conflicto ocurrido en su celebración a la Virgen.