Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos

Sólo pudo conseguir 50.5% de las claves que se propuso adquirir, es decir, 2 mil 029 claves.

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 09:39 a.m.
A
Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) no logró adjudicar 1026 claves de medicamentos e insumos en la compra consolidada 2025-2026.
Lo anterior representa que la empresa paraestatal sólo pudo conseguir 50.5% de las claves que se propuso adquirir, es decir, 2 mil 029 claves.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer los detalles de la compra consolidada, que nuevamente no tuvo éxito, luego de que en marzo de 2025, se detuvo el proceso de compra realizado por Birmex por "posibles indicios de corrupción" y un sobrecosto de alrededor de 13 mil millones de pesos.
De las 1 026 claves de medicamentos e insumos que Birmex no logró adquirir, 140 se declararon desiertas al no recibir propuestas de los laboratorios farmacéuticos.
Y las propuestas de 886 claves se declararon no solventes, porque el precio sobrepasó el presupuesto estipulado por la empresa estatal.

