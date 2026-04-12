Francesca Guillén regresa al teatro tras siete años de pausa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- A veces la vida hace necesario que la personas hagan un alto y se replanteen su vida, eso pasó con la actriz

, quien -desde 2019- decidió

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de la vida pública y de los escenarios, para descubrir hacía dónde quería dirigir sus pasos, pero sobre todo para"Estaba, me sentía desenganchada, desechada, porque no entiendo cómo funciona ahora la industria, todo ha cambiado muchísimo, antes me era muy fácil ir de un proyecto a otro, en la actualidad uno tiene que estar haciendo relaciones públicas y cosas que yo no sé hacer, porque soy tímida; también coincidió la, la, coincidieron muchas cosas a la vez que me obligaron a detenerme", explicó Francesca.Según explicó la hija de, estano fue desde el sufrimiento, sino como una manera dey entender que no todo en la vida era estar siempre de prisa, haciéndose presente en todos lados."Esta cosa que muy de esta carrera, de estar en una especie deque es horrible y muy desgastante, hay gente que le gusta esto y se motiva, yo no. Entonces le hice caso al organismo, le hice caso alque me dio ese silencio, el mundo se paró y yo lo disfruté; además venía de la(la actriz Bárbara Guillén) que fue tremenda, fueron tres meses de caos, de dolor físico y emocional, así que había que procesar cosas".En ese tiempo Francesca decidió enfocar su energía en explorar cosas nuevas, así que decidió, enfocada en la, y disfrutar deldurante un tiempo, porque el escenario la volvió a llamar y hoy regresa con otra perspectiva."Lo hago con otra, sabiendo lo que no me interesa y lo que sí debo buscar porque es más mi lenguaje. Antes creía que tenía que empatar en todo y eso no se puede, porque no puedes encajar en todo porque tu lenguaje no es universal, tienes uno muy específico que va para cierto tipo de trabajo, cierta dinámica y energías, esconmigo".En ese tenor Francesca decidió participar en la obra "", del director y dramaturgo argentino, en la cual comparte escena con, Mónica Jiménez, Carlo Basabe, Gina Granados y Víctor Loorns. Es la historia de tres hermanos, Iván, Rainer y Roger, y sus parejas, Lucera, Ulrika y Bettina, que se reúnen en una comida familiar que nunca llega a empezar, pero cuando los secretos y los rencores salen a la luz, unaempieza a flotar en el ambiente."Eles siempre un toro muy grande pero hay que saber domarlo y tomarlo por los cuernos. Estoy contenta, es una, álgida y veloz que me implica un entrenamiento específico, y afortunadamente es de la mano de gente muy conocedora y de muy, eso la verdad es un privilegio".Esta obra que se estrenó la noche de ayer en el escenario de, muestra desde lo particular, que es la, la situación por la cual atraviesa la sociedad, es decir, por una constanteinfringida unos a otros."Los pequeños hábitos de violentar al que tienes más cerca de ti, o de culparlo de tu falla, o de responsabilizarlo de todo lo que tú no lograste concretar, sonde otras formas de. Aquí se muestran situaciones con las que cualquiera puede espejear su propia vida, su propiaque hace explotar al otro, y que a veces es de manera inconsciente".Francesca comentó que a pesar de que "" es una obra que incomoda, es una obra que pone sobre la mesa un tema que es necesario abordar, para que la gente reflexione sobre cómo se ha normalizado laen todas sus expresiones.En esta noche de estreno fueron invitados como padrinos de esta temporada, que se extiende hasta el 30 de mayo;, integrantes del elenco del primer montaje de la obra en México.