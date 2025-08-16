Gala Montes se declara lista para pelear contra Alana Flores

Gala Montes está lista para subir al ring en Supernova Orígenes 2025. La actriz y cantante se preparó durante cuatro meses para enfrentar a Alana Flores, y asegura que llegará sin miedo y sin preocuparse por las críticas que dividen opiniones en torno al evento.

"Sí, me siento lista, me siento preparada, me siento emocionada, honrada de estar en este evento que está dividiendo opiniones en la televisión, en internet, en todas partes, la verdad es un orgullo pertenecer a este gran proyecto y es un orgullo también pelear contra Alana el domingo", expresó Montes en rueda de prensa.

El escenario será el Palacio de los Deportes, donde Gala promete dejar el alma y buscar el triunfo a toda costa. Reconoce que los entrenamientos no han sido sencillos, pero asegura que cada esfuerzo vale la pena cuando se trata de probarse a sí misma.

"Correr, odio correr. Odio correr, o sea, de verdad que jijo, mano, no, no, no, de verdad que está bien complicado, eso ha sido lo que más me ha costado, pero a pesar de todo híjole, cada que le doy vueltas y vueltas a ese lugar en donde estoy yendo a correr, digo, ¿por qué me metí en esto, no? Pero pues lo tienes que hacer, sí o sí, porque si no te parten tu mandarína en gajos".

En su preparación, Montes llegó a trabajar con la excampeona Sonia Osorio, quien le mostró de manera directa la dureza del boxeo. El golpe al hígado que recibió en aquel entrenamiento le hizo replantearse el reto, pero también le sirvió para confirmar que está lista para afrontar cualquier dificultad.

"Por supuesto que la primera vez que recibí un gancho al hígado, dije, Dios, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? Yo creo que, pues sí, el dolor físico y emocional y pues mental es bastante complejo y lo que más me ha gustado es probarme a mí misma y darme cuenta que soy capaz de hacer esto y mucho más", reconoció la creadora de de 'Tacara'.

Durante los entrenamientos oficiales, Gala tuvo oportunidad de observar a su rival de cerca. Admitió que la experiencia y los años de práctica que tiene Alana Flores juegan a su favor, aunque ella confía en aprovechar su altura y peso para equilibrar la pelea.

"No, pues la verdad es que pues Alana comparte todo en internet, no es una novedad como pelea ni lo que hace, por supuesto que llevará otra estrategia por mi altura, por mi peso... Es muy evidente que está mucho más avanzada que yo".

Además de su preparación física, Gala Montes quiere sorprender con un look único en Supernova Orígenes. Inspirada en la figura de María Félix, "la doña", adaptó su estilo al mundo del boxeo para transmitir seguridad y autenticidad sobre el ring.

"Sí, pues mi outfit y apariencia para este domingo, si ya está listo, pues tiene que ver un poco con María Félix, entonces eso es en lo que me inspiré en el cine de oro, en las vedettes, que me encantan, y pues nada, es una fusión, yo le dije a la persona que me hizo el vestuario, hazme una María Félix boxeadora".

Montes aseguró que la moda es también una forma de expresión y que su intención es romper con lo convencional. Para ella, vestirse de manera arriesgada no solo refleja personalidad, sino que también envía un mensaje de libertad y seguridad a las mujeres que la siguen.