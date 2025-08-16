logo pulso
LA BANDA ESTADOUNIDENSE ANUNCIÓ SU FIN DESPUÉS DE MÁS DE 40 AÑOS, CON UN ÚLTIMO ÁLBUM Y UN TOUR EN 2026, A TRAVÉS DE UN VIDEO ANIMADO DE IA PUBLICADO EN SUS REDES SOCIALES

Por EFE

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS

MIAMI (EE.UU.)- La banda estadounidense de thrash metal Megadeth anunció su fin después de más de 40 años, con un último álbum y un tour en 2026, a través de un video animado de Inteligencia Artificial publicado en sus redes sociales.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea de forma accidental o intencional”, afirmó el vocalista, guitarrista, compositor y fundador del grupo: Dave Mustaine.

“La mayoría no logra retirarse en sus propios términos y en la cima, y ese es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”, confesó.

A través de su alter ego Vic Rattlehead, la banda reveló que el nuevo álbum, titulado ‘The End Is Near’, llegará el próximo año, como continuación del disco ‘The Sick, The Dying... and The Dead!’ (2022).

“No podemos esperar a que escuchen este álbum y nos vean en la gira”, aseguró Mustaine, quien añadió que “si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo disco, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para recorrer el mundo, es ahora”.

El guitarrista reveló que está preparando su autobiografía, también para el próximo año, que seguirá a la historia oral ‘Rust in Peace: The Inside Story of the Megadeth Masterpiece’ (2020), sobre el álbum homónimo, uno de los más icónicos de la banda, y a las memorias ‘Dreaming Japanese’ (2024), del exguitarrista principal del grupo: Marty Friedman.

“Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida”, afirmó Mustaine.

Tras su salida de Metallica en 1983, Dave Mustaine reunió a un grupo de músicos con los que formaría una de las bandas más influyentes del thrash metal, junto a Slayer, Anthrax y la propia Metallica, con la que mantendría una histórica rivalidad.

En 2025, después de más de 40 años de carrera y más de 50 millones de discos vendidos, la banda continúa girando por todo el mundo para promocionar su más reciente álbum, grabado luego de que Mustaine superara un cáncer de garganta diagnosticado en 2019. 

