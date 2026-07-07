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GEORGE CLOONEY, ´LEÓN DE ORO´ EN EL FESTIVAL DE VENECIA

Por EFE

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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GEORGE CLOONEY, ´LEÓN DE ORO´ EN EL FESTIVAL DE VENECIA
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      El actor estadounidense George Clooney, de 65 años, será galardonado con el León de Oro en premio a toda su carrera en la 83 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, informó este lunes la organización en un comunicado.

      Al aceptar el premio, Clooney (1961) afirmó: "He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. El Festival de Cine de Venecia es sin duda mi festival favorito, y recibir el León de Oro es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada".

      Mientras que el director del certamen, Alberto Barbera, declaró que "en su triple rol como actor, director y productor, George Clooney es un artista completo y carismático, apasionado y original, que ha transformado una profunda vocación en una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo".

      En la carrera de Clooney como actor y director destacan sus dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro (incluido el premio Cecil B. DeMille), cuatro premios SAG, un premio BAFTA, dos premios Critics´ Choice, un Emmy, cuatro premios National Board of Review y el premio a la trayectoria del American Film Institute. 

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