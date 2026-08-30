Harry Styles hace guiño a boda de Taylor Swift en Nueva York

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Harry Styles provocó reacciones entre sus seguidores durante uno de sus conciertos en Nueva York, luego de hacer un comentario que fue interpretado como un guiño a la reciente boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

El cantante británico se presentó el sábado en el Madison Square Garden como parte de su gira "Together, Together", con la que mantiene una residencia en el recinto neoyorquino.

Durante una interacción con el público, Styles destacó algunos de los acontecimientos celebrados en el lugar.

"Estamos en el Madison Square Garden, sede de los campeones mundiales New York Knicks", expresó antes de añadir: "Y también celebran bodas".

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Aunque el intérprete no mencionó directamente a Swift, sus seguidores relacionaron la frase con la ceremonia en la que la cantante y Travis Kelce contrajeron matrimonio un mes atrás en ese mismo recinto.

El comentario también llamó la atención por la relación sentimental que Styles y Swift mantuvieron entre 2012 y 2013, cuando ambos comenzaban a consolidar sus carreras. Desde entonces, aquel romance se ha mantenido como uno de los episodios más comentados por sus seguidores.

Actualmente, Styles también atraviesa una nueva etapa personal: de acuerdo con la información publicada, está comprometido con la actriz Zoë Kravitz, con quien hizo pública su relación en 2025.