SLP cuadruplica los días de clases suspendidos

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San Luis Potosí cuadruplicó el número de días de clases suspendidos entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026, al pasar de tres a 12 jornadas sin actividades, de acuerdo con un análisis difundido por El Universal.

El reporte "Regresar, permanecer, aprender. Siete claves para el regreso a clases 2026-2027", elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa, señala que 17 de las 32 entidades incrementaron las suspensiones escolares durante el periodo analizado.

Con 12 días sin clases, San Luis Potosí quedó entre los estados con mayor número de jornadas suspendidas, junto con Yucatán. Por encima aparecen Oaxaca, con 28; Baja California Sur y Sinaloa, con 17 cada uno; Chihuahua, con 16; Colima, con 14, y Zacatecas, con 13.

El documento advierte que los días efectivos de clase pueden variar entre las entidades debido a factores como conflictos magisteriales, condiciones climáticas e inseguridad. Sin embargo, la información publicada no precisa cuáles fueron las causas específicas de las 12 suspensiones registradas en territorio potosino ni cuántos planteles fueron afectados.

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En contraste, nueve estados redujeron sus días sin actividades y seis permanecieron sin cambios. Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Morelos, Puebla y Querétaro no reportaron suspensiones en ninguno de los dos ciclos revisados.

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El calendario correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 establece 185 días de clases, cinco menos que los 190 programados para 2024-2025 y el mínimo contemplado por la Ley General de Educación.

El análisis también expone problemas nacionales como el abandono escolar en educación media superior, que alcanza 11.3%, y la reducción de recursos destinados a formación docente, materiales educativos y evaluación de los aprendizajes.