logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Fotogalería

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Henry Cavill se lesiona en entrenamiento para Highlander

El actor Henry Cavill sufre un accidente durante sus entrenamientos para la película Highlander, retrasando la producción.

Por El Universal

Septiembre 13, 2025 07:08 p.m.
A
Henry Cavill se lesiona en entrenamiento para Highlander

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ni la fuerza de "Superman" pudo salvarlo esta vez. El actor Henry Cavill, quien encabezará el reboot de "Highlander", sufrió un accidente durante sus entrenamientos previos al rodaje.

El percance obligó a posponer el inicio de la producción, originalmente previsto para finales de 2025, que ahora comenzará a filmarse a principios de 2026. Aunque no se dieron detalles sobre la gravedad, el retraso sugiere que fue lo suficientemente serio como para modificar la agenda.

Cavill es conocido por la disciplina con la que se prepara para cada personaje: en su etapa como "Superman" transformó su cuerpo con dietas estrictas y entrenamientos intensos, y en otros proyectos también ha llevado al límite sus habilidades físicas y acrobáticas para dominar cada papel.

¿De qué trata el nuevo "Highlander"?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La película es un remake del clásico de 1986 que gira en torno a una guerra milenaria entre guerreros inmortales, condenados a enfrentarse en duelos de espadas hasta que solo quede uno. La única forma de derrotarlos es decapitando al rival.

En esta nueva versión, Cavill interpretará a Connor MacLeod, el último inmortal. La cinta, dirigida por Chad Stahelski, también contará con la participación de Marisa Abela, Russell Crowe y Dave Bautista.

El "Highlander" original, protagonizado por Christopher Lambert y Sean Connery, se convirtió en un fenómeno gracias a su mezcla de acción, batallas y fantasía. Ahora, el reboot producido por Amazon MGM Studios busca revivir la saga y conquistar a una nueva generación de espectadores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Henry Cavill se lesiona en entrenamiento para Highlander
Henry Cavill se lesiona en entrenamiento para Highlander

Henry Cavill se lesiona en entrenamiento para Highlander

SLP

El Universal

El actor Henry Cavill sufre un accidente durante sus entrenamientos para la película Highlander, retrasando la producción.

Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias
Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias

Caifanes tocarán en la Venustiano Carranza por fiestas patrias

SLP

El Universal

Cruz Martínez reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal
Cruz Martínez reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal

Cruz Martínez reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal

SLP

El Universal

Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés
Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés

Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés

SLP

El Universal