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Huevocartoon anuncia película Huevitos en el espacio para 2028

La saga Huevocartoon suma una nueva entrega tras éxitos en streaming y ventas en taquilla.

Por El Universal

Agosto 30, 2026 01:05 p.m.
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Huevocartoon anuncia película Huevitos en el espacio para 2028
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      Casi dos décadas después de que Huevocartoon realizó una web serie animada llamada "Huevitos en el espacio", en la que justo un grupo de esos personajes escudriñaba el infinito donde tenían aventuras, ésta llegará al cine.


      En aquella producción de episodios de poco más de un minuto, estaban el Capitán Hurk, el primer oficial Señor Huok (de color verde), el doctor Huevo y la sargento Kie Hue Bota, quienes tripulaban la nave Egg Enterprise, la más poderosa de todas, con la misión de llegar a donde ningún huevo había llegado.

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      Hoy, el largometraje, informa el realizador Rodolfo Riva Palacio Alatriste, retomará el concepto para llegar al público en 2028, sumándose al universo que arrancó "Una película de huevos" en 2006.
      "´Huevitos en el espacio´ será algo psicodélico, loco, moderno. Existe la saga y esos personajes aparecerán, pero serán otros los protagónicos", adelanta brevemente.
      De acuerdo con la página de la compañía en YouTube, cada episodio de la serie ha tenido 200 mil visualizaciones, donde usuarios piden se haga un filme.
      En paralelo, la casa productora está preparando una nueva entrega de la saga, cuyas últimas dos entregas y debido a la pandemia y la poca asistencia al cine en general, llegaron directo al streaming: "Un rescate de huevitos" y "Huevitos congelados".
      Las cintas en pantalla grande promediaron unos 3 millones de boletos vendidos, colocándose siempre entre las más vistas del respectivo año.
      "Sería la sexta película, pero esta sí iría a cines. Había la idea de hacer una sobre Confi (el huevo de pascua), pero creo nos hemos alejado mucho porque la última que salió en cine fue la de Un gallo con muchos huevos, de 2009, y la gente no se acordaría bien de él. Entonces primero sacaremos una que sería ´Un gallo con muchos huevos 2´ y luego la de Confi", detalla Riva Palacio.
      Por lo pronto, el jueves, Huevocartoon estrenará una nueva cinta animada "Gungo y los juegos cavernícolas", en coproducción con España.

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