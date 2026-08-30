María Vargas de Jalisco gana Miss Universo México 2026 en Los Cabos
Fer Abaroa de Guerrero y Génesis Vera alcanzaron segundo y tercer lugar respectivamente.
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(EL UNIVERSAL).- María Vargas, de Jalisco, se proclamó esta noche como Miss Universo México 2026, en un evento celebrado en Los Cabos, Baja California Sur.
Con este título María representará a México en la próxima edición de Miss Universo.
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Fer Abaroa, de Guerrero se coronó como segundo lugar, mientras que Génesis Vera se quedó con el tercer puesto y Ximena Ochoa de CDMX se llevó el cuarto lugar de la competencia
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