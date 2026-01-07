Juan Gabriel Conquista al público en Bellas Artes con su concierto
El concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes sigue siendo recordado por su impacto en el público. Descubre más detalles sobre este evento.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- El día de hoy, una de las grandes estrellas que ha dado México, hubiera cumplido 76 años, nos referimos a Juan Gabriel, quien sigue siendo uno de los cantantes con más conexión con el público y, el año pasado lo demostró, cuando convocó a más de 170 mil personas en la proyección de su concierto en Bellas Artes.
Hace unos días, la cantante de ranchero Nora González realizó una dinámica para sus redes sociales, en la cual salió a la explanada de Bellas Artes para preguntarle a la gente cuál era el mejor espectáculo que se había presentado en dicho recinto y la mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo con que se trataban de los tres conciertos del "Divo de Juárez".
Aunque en los comentarios de esta publicación también destacaron el concierto del tenor italiano Luciano Pavarotti en 1997, con "La bohème" de Giacomo Puccini, la cual se transmitió en vivo a pantallas gigantes en el Auditorio Nacional, el Centro Nacional de las Artes y la Plaza de Bellas Artes; Juan Gabriel seguía obteniendo la preferencia del público.
Pero, como en gustos se rompe en géneros, en otra publicación la cantante preguntó ¿quién debería tener un show en Bellas Artes?, y las respuestas fueron muy contrastantes, nombres como Natalia Laforucarde, Luis Miguel, Pepe Aguilar, Yuridia y hasta Humbe fueron mencionados, pero sorprendentemente una quinceañera respondió que, de seguir con vida, le gustaría que ese artista fuera Juan Gabriel, demostrando que el autor de "Querida" y "El Noa Noa" sigue presente no sólo en sus fans más cautivos, sino hasta en las nuevas generaciones que lo comienzan a conocer.
Lo que causó un poco de polémica fue que alguien mencionara a Karol G y Bad Bunny, argumentando que sería una propuesta interesante y más para chavos, lo que desató comentarios como "la que dijo Bad Bunny, toma se te cayó el cerebro", "¡Bad Bunny y Karol G ni siquiera son mexicanos!, ¿Qué le pasa a la nueva generación?!", por mencionar algunos.
