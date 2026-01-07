Morena alista ratificación de Gertz como embajador en RU

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena ya alista la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, diputados y senadores recordaron que la comisión permanente tiene la facultad para ratificar nombramiento del Ejecutivo, por lo que prevén que este mismo miércoles se reciba la notificación, a fin de concretarse

"El nombramiento no ha llegado, lo anunció ahora la Presidenta, pero si se envía, no hay ningún impedimento para que la permanente lo pueda aprobar en la Comisión, para tal efecto existe. La permanente tiene facultades para aprobar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero a Gran Bretaña, por lo que yo lo felicito y me parece importante que tengamos un representante de ese nivel en el Reino Unido", declaró el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal.

El senador guinda, Ignacio Mier Velazco, recordó que la Comisión Permanente ratificó, en el periodo pasado, a algunos embajadores de Canadá y de otros países de Europa: "Creo que ahora podemos hacerlo en este caso, una vez que llegue la solicitud de ratificación por parte de la Presidencia de la República".

Puntualizó que si la notificación llega este mismo miércoles, la ratificación se podría dar en la sesión del 14 de enero.

"Si es así se tiene que instalar, hoy vamos a instalar las comisiones y a la primera le corresponde conocer la solicitud para la ratificación y aprobar en su caso el dictamen y someterlo al pleno. Entonces, si lo recibimos, yo creo que está en la posibilidad de ratificar el próximo miércoles, pero se va a depender de que dos cosas; primero, que llegue la solicitud, y también que el día de hoy se elijan los integrantes y quién va a presidir la primera comisión, que es la responsable de aprobar los dictámenes y someterlos al pleno", detalló.

El diputado de Morena, Hugo Éric Flores, adelantó que en la sesión de hoy, sí se nombrarán las presidencias de las comisiones.

"La primera comisión va a ser presidida por la diputada de Yucatán, Nohemí Camino Farjat y nombraremos también en la Comisión de Asuntos Sociales, a la diputada María Rosete, y en la Comisión de Asuntos Económicos será el diputado del Verde, Mario López", explicó.

Finalmente, la senadora, Guadalupe Chavira, celebró el nombramiento, sostuvo que Gertz Manero hará un "excelente trabajo".

"Al señor Gertz Manero lo conozco hace casi 30 años y me parece un tipo profesional, un tipo con las cartas credenciales suficientes para poder fortalecer la cooperación que se requiere en un país como lo es el país inglés", concluyó.