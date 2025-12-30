Juan Gabriel supera a Taylor Swift en cines mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Desde hace años los conciertos o documentales de cantantes han ido ganando espacio en los cines comerciales, atareados en encontrar nuevas fórmulas para atraer público y en este 2025 que está por terminar, las cosas no fueron distintas.

En estos doce meses, de acuerdo con datos extraídos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, llegó a la pantalla grande un puñado de producciones alusivas tanto de artistas actuales, como históricos, algunas con más salas que otras, pero todas buscando captar la atención de su fans o melómanos que desean ver otra faceta de quienes se paran arriba de un escenario.

Y en este 2025 Juan Gabriel demostró que sigue siendo el número uno, a pesar de cumplir nueve años de fallecido.

En mayo la cadena Cinemex decidió colocar en sus pantallas el concierto "Mis 40 en Bellas Artes", recital efectuado en 2013 y, durante la semana que se proyectó, se contabilizaron 250 mil boletos vendidos, muy por encima de su más próxima competidora.

Con esta cifra el cantante de "Siempre en mi mente" y el "Noa Noa" superó a títulos como "Demon Slayer: el tren infinito la película", "Zoopocalipsis" y "Presencia".

Detrás de Juanga, el segundo sitio para cantantes en cines sería para Taylor Swift, quien llegó con su "The Official Release Party of a Showgirl", el cual registró 211 mil asistentes.

La propia intérprete apoyó el evento en sus redes sociales con su "dancing is optional but very much encouraged" ("bailar es opcional, pero muy recomendable"), pues sólo tendría tres días de funciones (del 3 al 5 de octubre).

"The Official Release Party of a Showgirl" fue la presentación oficial de su nuevo álbum, en el que sus fans cantaron con ella y vieron, entre otras cosas, cómo se realizó el videoclip.

¿Pero peligra el lugar de Taylor?. Sus más fervientes seguidores dirían que no. Pero los números son fríos y una mexicana estuvo a punto de alcanzarla: Kenia Os.

La mazatleca arribó con "Kenia Os: La OG", un documental que explora su trayectoria como empresa y cantante y rebasó los 210 mil boletos adquiridos, es decir, apenas mil butacas abajo que la cantante estadounidense.

La película también tuvo su soundtrack en digital y llegó después en exclusiva a la plataforma de Disney +, con todo lo que significa tener como apoyo a la empresa del ratón Mickey.

Y claro, este año no podía faltar los lanzamientos procedentes desde Corea, aunque a diferencia de años pasados donde BTS encabezaba las preferencias, ahora las cifras fueron modestas.

"Baekhyun Lonsdaleite" fue lanzada como la manera de ver al exintegrante del grupo EXO en su primera gira como solista, pero los números no lo acompañaron del todo, rascando los 5 mil asistentes.

En tanto "Go Wild ataracho", para celebrar los diez años del grupo tuvieron los mil asistentes, mientras que "6day", los 500. Hay que decir que estas dos últimas cintas salen con pocas salas al formar parte del contenido alternativo que ofrecen las cadenas exhibidoras.

Grandes leyendas musicales también llegaron a salas y algunos palidecerían al enterarse de lo alcanzado.

"Becoming Led Zeppelin", sobre la mítica banda británica intérprete de "Stairway to heaven", que alcanzó las 13 mil admisiones, fue la de mejores resultados, pues unas funciones de "Rolling Stones at the Max" apenas y rebasaron los 900 asistentes y "One to one: John y Yoko", sobre un concierto de John Lennon, apenas y arañó los 700.

En biopics, es decir, ya con actores contando la vida de algunos cantantes, Bruce Springteen, figura reluciente de los 80s, no pudo cantar victoria pues su cinta quedó en el lugar 215 (de más de 500 títulos lanzados) con sus 24 mil espectadores.