Juez desestima mayoría de acusaciones de Blake Lively contra Baldoni
Las acusaciones restantes de Blake Lively contra Baldoni serán juzgadas el 18 de mayo, tras revés judicial.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-Blake Lively , quien aseguró haber sufrido acoso sexual
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por parte del actor y director Justin Baldoni durante el rodaje de "It end with us" ("Romper el círculo"), que ambos protagonizaron, ha obtenido un revés en materia legal.
Un juez de primera instancia desestimó las acusaciones de acoso, porque la conducta habría ocurrido en Nueva Jersey, mientras que Lively se basaba en leyes californianas.
De acuerdo con TMZ, el juez dictaminó que la ley californiana no era aplicable y, por tanto, desestimó las reclamaciones de Blake. Al mismo tiempo, el representante de la justicia optó por no pronunciarse sobre el fondo de las denuncias de acoso sexual.
Entre los señalamientos que había hecho la actriz se encontraba el presunto momento en que Baldoni la besó en el cuello, sin estar en escena.
En total el juez desestimó 10 denuncias, pero quedan vivas tres, relacionadas con una actitud represora por parte de Baldoni, quien además habría intentado arruinar la reputación de Lively creando un ambiente laboral hostil.
Desde 2024, en que comenzó el pleito, Baldoni ha afirmado que la actriz no sólo estuvo de acuerdo con el guion, sino que influyó en él y el rodaje, lo cual mejoró todo.
La abogada de Lively declaró a TMZ que el caso ha estado y seguirá centrado en lo que llamó devastadora represalia.
"Y en las medidas extraordinarias que tomaron los acusados para destruir la reputación de Blake Lively porque defendió la seguridad en el set y ese es el caso que va a juicio", subrayó.
Las acusaciones restantes serán llevadas a juicio el próximo 18 de mayo.
La controversia
El distanciamiento entre ambos actores se hizo pública durante la promoción del estreno, durante la cual era evidente se evitaban.
Fue cuando comenzaron a circular versiones de que la relación no había acabado bien y surgieron otras que afirmaban que Blake había sido lastimada por Justin.
TMZ obtuvo una copia de la demanda de Lively, en donde la actriz afirmada que su colega le habría provocado "angustia emocional severa".
De acuerdo con el documental citado por el medio electrónico, Lively tenía una serie de requisitos para poder trabajar en la película que incluían, entre otras cosas, "no mostrar videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no volver a mencionar la supuesta adicción a la pornografía de Baldoni o hablar de conquistas sexuales delante de ella".
En tanto el abogado de Baldoni aseguró que Lively había causado problemas durante el rodaje al amenazar con no presentarse en el set y tampoco promocionar la película.
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