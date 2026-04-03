Juez desestima mayoría de acusaciones de Blake Lively contra Baldoni

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).-

, quien aseguró haber sufrido

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por parte del actor y directordurante el rodaje de "It end with us" ("Romper el círculo"), que ambos protagonizaron, ha obtenido un revés en materia legal.Undesestimó las acusaciones de acoso, porque la conducta habría ocurrido en, mientras que Lively se basaba en leyes californianas.De acuerdo con, el juez dictaminó que lano era aplicable y, por tanto, desestimó las reclamaciones de Blake. Al mismo tiempo, el representante de la justicia optó por no pronunciarse sobre el fondo de las denuncias deEntre los señalamientos que había hecho la actriz se encontraba el presunto momento en quelaEn total el juez, pero quedan vivas tres, relacionadas con una actitud represora por parte de, quien además habría intentado arruinar la reputación de Lively creando unDesde, en que comenzó el pleito,ha afirmado que la actriz no sólo estuvo de acuerdo con el guion, sino que influyó en él y el rodaje, lo cual mejoró todo.Ladeclaró aque el caso ha estado y seguirá centrado en lo que llamó"Y en las medidas extraordinarias que tomaron los acusados para destruir la reputación deporque defendió la seguridad en el set y ese es el caso que va a", subrayó.Lasserán llevadas ael próximoLa controversiaEl distanciamiento entre ambos actores se hizo pública durante la promoción del estreno, durante la cual era evidente seFue cuando comenzaron a circular versiones de que la relación no había acabado bien y surgieron otras que afirmaban que Blake había sido lastimada porobtuvo una copia de la, en donde la actriz afirmada que su colega le habría provocado "".De acuerdo con el documental citado por el medio electrónico, Lively tenía una serie de requisitos para poder trabajar en la película que incluían, entre otras cosas, "o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no volver a mencionar la supuestadeo hablar de conquistas sexuales delante de ella".En tanto el abogado deaseguró que Lively había causado problemas durante el rodaje al amenazar con no presentarse en el set y tampoco promocionar la película.