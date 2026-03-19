Julieta Venegas presenta memorias centradas en su carrera musical

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Quien crea que en el

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sacará pronto a la venta abordará su, puede desde ahora desencantarse porque no será así." será el título delque tentativamente saldría a la venta durante la"Es más sobre mi, lasse enfocan en algo y yo quería saber de dónde venía (la música) en mí", dijoa pregunta expresa, durante un encuentro fugaz con la prensa, la noche de ayer.La intérprete de "Me voy" y "Eres para mí" supo de sudesde los ocho años de edad y ya durante su adolescencia fue apoyada por su familia para estudiar. Luego formó parte del grupopor menos de un año, para luego en Monterrey hacer otra banda y decidiendo a mediados de los 90s, lanzarse como solista.Lala escribió en paralelo con la creación de su", que también saldrá pronto al público y cuyo primer", al lado de, acaba de ser difundido."El libro y el disco son cosas distintas. El disco es una, todo está conectado y a la vez no (con el)", señaló brevemente.Sobre el, la artista de 55 años, se dijo feliz por poder grabarlo con una real amiga de la vida."Ala amo y la admiro mucho, nos conocimos hace muchos años y al final es una canción que habla de. Siempre nos hablamos así de ´amiga, amiga´ entonces era lindocon alguien así", expresóLa cantante asistió a ladel documental "Flamingos", de, donde es la narradora. El largometraje se estrena la semana próxima en salas nacionales.El realizador dijo que eligió a la cantante por ser una, lejos de laque"Es preciosa la, el, espero que todo mundo lo vea", apuntó