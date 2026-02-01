Kendrick Lamar lidera nominaciones en los Premios Grammy 2026

LOS ANGELES (AP) — La 68a entrega de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo con un tono dramáticamente diferente al del año pasado.

La gala de 2025 fue completamente reinventado y reenfocado en los esfuerzos de ayuda tras los devastadores incendios forestales en el área de Los Ángeles. En 2026, el enfoque se ha vuelto a centrar en la música, donde Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y más se disputan los gramófonos dorados.

El comediante Trevor Noah será el anfitrión por sexto y último año, y se podría hacer historia cuando algunos de los nombres más importantes de la música se reúnan. Aquí hay algunas cosas clave que saber antes del espectáculo del domingo en la Arena Crypto.com.

Cómo ver la ceremonia y la alfombra roja

La gala principal se transmitirá en vivo por CBS en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. hora del Este el 1 de febrero. En Latinoamérica se podrán ver a través del canal de cable TNT.

Los Grammy también se pueden ver por streaming en vivo en servicios que incluyen CBS en su programación, como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Los suscriptores del plan premium de Paramount++ podrán sintonizar los Grammy en vivo; los suscriptores regulares de Paramount++ tendrán acceso on demand al día siguiente.

La ceremonia de estreno se efectuará lugar justo antes de la ceremonia de los Grammy a las 3:30 p.m. hora del Este, 12:30 de la tarde en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Se puede ver en vivo por streaming en el YouTube de la Academia de la Grabación y en live.GRAMMY.com.

The Associated Press transmitirá desde la alfombra roja por cuatro horas con entrevistas y looks de moda. Estará disponible en YouTube y APNews.com antes de los Grammy el domingo.

Quiénes están nominados en los Grammy 2025

Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2026 con nueve. Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor/compositor canadiense Cirkut le siguen con siete nominaciones cada uno.

Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea cuentan con seis nominaciones. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Quiénes asistirán y actuarán en los Grammy

Doechii, Harry Styles, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Marcello Hernández, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah y Teyana Taylor presentarán en los Grammy 2026.

Los artistas que actuarán incluyen a Justin Bieber, Clipse, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Rosé, Tyler, the Creator, Lady Gaga y los ocho nominados a mejor nuevo artista de este año: Leon Thomas, Olivia Dean, el grupo global de chicas Katseye, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young.

Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson subirán al escenario para el segmento in memoriam. Ms. Lauryn Hill rendirá homenaje a D'Angelo y Roberta Flack. Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash honrarán a Ozzy Osbourne.