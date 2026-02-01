Tan solo en enero fallan 5 pozos del Interapas

Tan solo en el primer mes del año, un total de 5 pozos pertenecientes al organismo operador de agua de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Interapas, registró un total de 5 fallas en diversos pozos que suministran el vital líquido en la zona de injerencia, lo que implica la afectación para más de 40 colonias en la capital y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El 17 de enero, Interapas informó que por una falla en el equipo de bombeo el pozo Jacarandas II quedó fuera de operación lo que afectó a las colonias, Hidalgo, Rural Atlas, San Ángel, Torres de México, Valle Verde, Saucito, División del Norte, Mezquital, El Rosedal, La Forestal, Santa Cristina, San Humberto, Villas del Saucito y Retornos, por lo que se instruyó a reforzar el suministro mediantes pipas. En este caso el organismo informó que tras trabajos de rehabilitación el pozo entró en operación hasta el 23 de enero.

Mientras que en el municipio de Soledad de Graciano Sanchez, el pasado 19 de enero de igual forma por una falla en el equipo de bombeo el Pozo Rivera quedó fuera de operación afectando a las colonias Fracción Rivera, La Virgen, Minas San Pedro, Haciendas de las Cruces, Cactus, Villa Dorada 1, 2 y 3, Residencial San Gabriel, Loretta, Marqués de Cactus, Santa Fe, San Rafael, Real San Pedro 1 y 2, Campo Rivera, Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, 16 de Septiembre, Las Higueras, Privada Santa Emilia y Las Flores. La rehabilitación y entrada en operación fue informada hasta el 28 de enero.

A esto se suma la falla del Pozo San Ángel, que afectó a las colonias San Ángel primera y segunda sección, así como Rosedal y entró de nuevo en operaciones el 27 de enero pasado. Hasta el momento el Interapas informó que el pasado 30 de enero por un falla en el equipo de bombeo quedó fuera de operación el Pozo Pedroza II afectando a las colonias Las Morenas, Tercera Chica, Tercera Grande, Pedroza y Matamoros. Mientras que en Soledad el mismo día el pozo Central de Maquinaria quedó fuera de operación por una falla en el equipo de bombo el cual afecta a las colonias San Felipe, Valle Santiago, Privadas San Jorge, Privadas La Raza, Rinconada San Pedro, Privada La Hacienda y Central.

Hasta el momento, estos últimos dos pozos se encuentra fuera de operación, por lo que Interapas informó que se mantiene los operativos para suministrar agua mediante cisterna entre tanto concluyan los trabajos de mantenimiento.