Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian pausa en matrimonio

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Después de nueve años de matrimonio, Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron una pausa en su relación.

Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian pausa en su matrimonio

El cantante y la creadora de contenido compartieron un comunicado conjunto en el que dieron algunos detalles sobre la situación y dejaron claro que, pese a la decisión, seguirán unidos por el cariño que se tienen y por su familia.

El líder de La Trakalosa de Monterrey publicó en su cuenta de Instagram que este espacio no "Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse. No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos", señaló.

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"Estamos tratando de tomar las mejores decisiones, siempre procurando que nuestros hijos y nuestros seres queridos sean lo menos afectados posibles".

Declaraciones y peticiones de respeto

También pidió respeto ante cualquier versión ajena sobre la relación y que se les permita atravesar el proceso en privado.

Mientras tanto, Kimberly también publicó en sus redes sociales que ambos se quieren y desean reencontrarse desde un lugar más sano.

"No sentimos que hoy tengamos que ponerle una etiqueta ni responder si seguimos o nos separamos, porque ni siquiera nosotros sabemos todavía en qué momento de nuestra relación nos encontramos", explicó.

Agregó que seguirán compartiendo viajes y otros momentos como familia.

"Cuando nosotros tengamos claridad en nuestra relación, seremos quienes los comuniquemos".

Edwin Luna y Kimberly Flores son padres de Gianna, su hija en común. Ambos también tienen hijos de relaciones anteriores: Miguel Alexander y Dasha son hijos mayores del intérprete, fruto de su relación con Erika Monclova, mientras que Kimberly es madre de Elian y Damian, de su romance con Alex Bosar.