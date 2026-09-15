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Confirma la FGE el suicidio de Santiago

Fiscalía General del Estado investiga muerte violenta de estudiante en San Luis Potosí.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Confirma la FGE el suicidio de Santiago
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      Santiago González González, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), falleció porque se privó de la vida, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Detalles confirmados

      El pasado martes 8 de septiembre, se dio a conocer preliminarmente que el joven subió a lo más alto del edificio T de dicha entidad académica, lugar desde donde se lanzó al vacío y falleció.

      En breve entrevista, la fiscal general se limitó a declarar que "todo parece indicar" que el muchacho se suicidó. Si bien no lo puntualizó, al tratarse de este tipo de muerte, significa que el Ministerio Público no tiene delito que perseguir.

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      Acciones de la autoridad

      Aunque García Cázares aseveró que la Fiscalía emitió un comunicado de prensa al respecto, desde el día de los hechos hasta este momento, la institución no ha publicado ninguna información sobre el asunto que impactó a la comunidad universitaria.

      Después de la muerte, la casa de estudios potosina, precisó que la Fiscalía sería la encargada de pronunciarse sobre el fallecimiento y determinar lo conducente en la carpeta de investigación abierta por el deceso violento.

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