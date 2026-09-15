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Kelly Osbourne enfrenta duelo tras muerte de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne expresó a Kelly su amor incondicional en un mensaje previo a su muerte.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 03:37 p.m.
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Kelly Osbourne enfrenta duelo tras muerte de Ozzy Osbourne
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      Kelly Osbourne recuerda la última conversación que sostuvo con su padre, Ozzy Osbourne, quien murió a los pocos días de que se produjera la charla, por lo que la joven cree que el músico sabía que le quedaba poco tiempo, por lo que aprovechó la oportunidad para recordarle a su hija el amor tan grande que le inspiraba.

      Kelly Osbourne y el mensaje final de Ozzy Osbourne

      En una entrevista para el podcast "Need to talk", Kelly se reunió con Paul Carrick Brunson, con quien habló del punto de inflexión que significó para ella la partida de su padre, fallecido el 22 de julio del 2025.

      Kelly, que se dio a conocer públicamente por su aparición en el reality familiar, "The Osbournes" (2002-2005), dijo que, luego del deceso de su padre, estaba convencida de que no volvería a ser la mujer que fue antes.

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      "La chica que yo era antes de que mi padre falleciera, ha muerto, esa chica nunca volverá", indicó.

      La relación de Ozzy y Kelly fue sumamente especial; el líder de Black Sabbath era tan consciente de la forma en que su hija se sentía que, a poco de morir, se reunió con ella para darle un mensaje importante.

      La despedida anticipada y el amor de Ozzy Osbourne

      "El príncipe de las Tinieblas", mote que Ozzy recibió por ser uno de los impulsores del heavy metal, sabía que Kelly no se sentía querida y que, a lo largo de su haber, creció con la sensación de que no había sido valorada por las personas con las que se involucró afectivamente.

      Por ello, en esa conversación, Ozzy le confesó que él conocía a un hombre que la amaba tal y como era, refiriéndose a sí mismo.

      "Me hizo sentar, tres días antes de que muriera y me dijo ´puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que hubo un hombre en este planeta que realmente te amo´".

      Al escuchar esas palabras, Kelly supo que su padre estaba anticipándose a su ineludible partida.

      "Empecé a llorar y decirle que, por favor, no hablara así, ´por favor, no hables así´ y dijo ´sabes que no voy a estar aquí por siempre´".

      La joven también recordó la ocasión en que ella y su madre, Sharon Osbourne, asistieron a los Brit Awards 2026, donde recibieron un reconocimiento póstumo, en nombre de Ozzy, y en el que su extrema delgadez causó, no perspectivas compasivas, sino severas críticas que, como afirmó, dificultaron todavía más el duelo que enfrentaba.

      "No lo podía creer, yo estaba pasando por un problema de salud mental y de dolor y fui, literalmente, asesinada, cuando lo importante era recordar a mi padre y su legado, no recuerdo, realmente, a nadie animándome, a excepción de un par de comentarios que recibí y, siendo honesta, incluso, tampoco hubo ese acompañamiento de parte de mi familia, pero recuerdas que ellos están lidiando con su propio dolor, así que veo el lado bueno y soy más fuerte después de eso".

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