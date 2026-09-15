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Espí salva al Madrid en el descuento

Elche remontó dos goles en los últimos 20 minutos, pero no pudo evitar la derrota

Por EFE

Septiembre 15, 2026 03:52 p.m.
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Espí salva al Madrid en el descuento
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      Un gol de Carlos Espí en el tiempo de descuento permitió al Real Madrid derrotar por 2-3 a un Elche que llegó a soñar con la remontada tras igualar dos goles de desventaja en los últimos 20 minutos del choque correspondiente a la sexta jornada de LaLiga española.

      El turco Arda Güler y el francés Kylian Mbappé decantaron el partido para el Madrid en la primera parte, pero los goles del argentino Abiel Osorio y Fer Niño devolvieron el equilibrio al marcador antes de que en el descuento sentenciara Espí a puerta vacía a pase del propio Mbappé.

      El Elche mostró una fuerte reacción en los últimos minutos, logrando empatar el partido tras ir perdiendo por dos goles, pero no pudo sostener el resultado ante la presión final del Real Madrid que logró la victoria con el gol de Espí.

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