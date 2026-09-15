Tommy Lee Jones cumple 80 años: trayectoria y legado en Hollywood

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- El actor estadounidense Tommy Lee Jones cumple 80 años este 15 de septiembre y lo hace después de más de cinco décadas frente a las cámaras. Nacido en San Saba, Texas, construyó una carrera con personajes serios, policías, militares, villanos y hombres de pocas palabras en Hollywood.

Tommy Lee Jones y su reconocimiento en Hollywood

Su gran reconocimiento llegó con "El fugitivo", película de 1993 en la que interpretó al alguacil Samuel Gerard. Por este papel ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1994, después de años de consolidarse en cine y televisión.

Si el Oscar confirmó su prestigio, la cinta "Hombres de negro" lo convirtió en una estrella internacional. En 1997 interpretó al agente K, un veterano encargado de vigilar a los extraterrestres que viven en la Tierra, junto a Will Smith.

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El éxito de la cinta convirtió al personaje en uno de los más populares de su carrera. Jones regresó para "Hombres de negro 2" y "Hombres de negro 3", combinando su característica seriedad con el humor de la franquicia.

Trayectoria y premios destacados de Tommy Lee Jones

Su filmografía también incluye "JFK", "Batman Forever", "No es país para viejos", "Lincoln" y "Ad Astra". En "Lincoln", dirigida por Steven Spielberg, interpretó a Thaddeus Stevens y consiguió otra nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

En 1994 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, en "Los tres entierros de Melquiades Estrada", que también dirigió, ganó el premio a Mejor Actor en Cannes, mientras Guillermo Arriaga obtuvo el de Mejor Guion.

Su reputación de hombre difícil creció después de que Jim Carrey contara a Howard Stern que Jones le dijo durante el rodaje de "Batman Forever": "Te odio. Realmente no me gustas". Carrey volvió a relatar la historia en "Norm Macdonald Live".

A los 80, Jones todavía tiene proyectos. El más reciente "Angel and the Badman", se trata de una nueva versión del western de 1947, que llegará a los cines de Estados Unidos el 9 de octubre de 2026, junto a Zachary Levi y Neal McDonough.

Otros proyectos como "The Razor's Edge" y "Stoner" continúan anunciados, pero sin una fecha de estreno oficial. Así, el agente cumple años con una carrera que, literalmente, parece fuera de este mundo.