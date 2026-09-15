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Burocracia tendrá "megapuente" por los festejos patrios

Por Rubén Pacheco

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Burocracia tendrá "megapuente" por los festejos patrios
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      La conmemoración de las fiestas patrias generó un "megapuente" de cinco días para la burocracia del Gobierno del Estado, así como otros con menos días para órganos jurisdiccionales.

      A diferencia de otras ocasiones, cuando inicia del miércoles o jueves hasta el domingo o lunes, esta vez comenzó al revés, pues desde el pasado sábado hasta el próximo miércoles 16 de septiembre los trabajadores sindicalizados gozarán de casi una semana de descanso.

      El período de asueto consideró este lunes y mañana martes, ampliándose al miércoles que es día obligatorio. La misma medida se aplicó en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) de San Luis Potosí.

      En tanto, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) solo autorizó a sus empleados mañana martes, por lo cual, este lunes sí trabajaron con normalidad. Aclaró que no correrán los plazos y términos, pero no se suspenderá el funcionamiento del buzón para promociones de término.

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      En entrevista, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, declaró que, si bien la base sindicalizada gozará de esta prestación, existe garantía de servicios con 

      personal de guardia en las diferentes instituciones.

      Descartó que se vaya a aplicar le denominada "ley seca" por los festejos patrios. "Las funciones de todas las instituciones están de manera permanente, están abiertas. Mira, aquí andamos trabajando nosotros", añadió.

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