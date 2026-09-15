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Reportan 16 casos de sarampión en Veracruz

El brote fue en el Centro Estatal de Cancerología y afecta a personal médico y pacientes, con dos fallecimientos

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 03:42 p.m.
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Reportan 16 casos de sarampión en Veracruz
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      Ante el brote de sarampión identificado en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), en Xalapa, Veracruz, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que, al corte del 15 de septiembre a las 08:00 horas, se registraron 16 casos confirmados, y 2 permanecen pendientes de resultado.

      Detalles confirmados del brote

      A través de un comunicado, explicó que entre los casos confirmados se han registrado 2 defunciones; una, correspondiente a una paciente de 10 años, quien se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin; y la segunda, correspondiente a un paciente de 22 años, la cual se encuentra pendiente de dictaminación, prevista para el 17 de septiembre.

      Detalló que de los casos confirmados 12 corresponden a personal de salud, 3 a pacientes y uno a un familiar de un paciente.

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      Acciones de la autoridad

      En ese sentido, puntualizó que como parte de la respuesta inmediata, este 15 de septiembre personal especializado de la de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) se desplegó en Xalapa para profundizar la investigación del brote, supervisar las medidas implementadas y complementar las acciones de vigilancia, vacunación, prevención y control necesarias para interrumpir las cadenas de transmisión.

      Destacó que se mantienen la búsqueda activa de casos, el seguimiento de casos y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica, con el propósito de detectar oportunamente cualquier nuevo caso.

      Adicionalmente, recordó que hasta ahora se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, de los cuales aproximadamente 1.5 millones corresponden al estado de Veracruz, entidad en la que se cuenta con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles.

      La dependencia enfatizó que mantendrá la vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión e hizo un llamado a la población de Xalapa, Veracruz a mantener sus vacunas al día, como una medida fundamental para proteger la salud y contribuir al bienestar, especialmente de niñas y niños y quienes viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones.

      "Vacunarse es un acto de responsabilidad y solidaridad que ayuda a prevenir enfermedades y proteger a toda la comunidad", dijo.

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      Asimismo, resaltó que mantendrá presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales, y continuará informando de manera oportuna y transparente sobre la evolución del brote y las acciones para su control.

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