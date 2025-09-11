logo pulso
La elegancia de Peso Pluma y Kenia Os en NYFW

Peso Pluma y Kenia Os deslumbraron en la NYFW con elegancia y moda mexicana.

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 11:24 a.m.
A
Peso Pluma y Kenia Os en la NYFW

Peso Pluma y Kenia Os en la NYFW

Ambos eligieron vestir creaciones de Willy Chavarría, diseñador de origen mexicano nominado a los premios del CFDA en la categoría de Moda Masculina.

Peso Pluma optó por un pantalón de vestir de tiro alto, combinado con una camisa negra de mangas largas con botones blancos y cuello imponente. Remató el look con un cinturón fino y hebilla dorada, logrando un estilo minimalista y sobrio.

Por su parte, Kenia Os deslumbró con un corpiño estilo peplum adornado con una hilera de botones negros y un elegante pliegue blanco en el escote strapless. Su falda gris Oxford de pinzas aportó un sutil volumen.

La cantante completó su outfit con guantes blancos que acentuaron el dramatismo del look, junto con pendientes de perlas Dior y un anillo sobrepuesto en el guante, detalle que sumó sofisticación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con una coordinación impecable y el color negro como hilo conductor, Peso Pluma y Kenia Os mostraron que la moda mexicana puede brillar sin excesos en uno de los escenarios más importantes del mundo.

