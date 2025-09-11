MATTHEW MCCONAUGHEY VUELVE AL CINE

Matthew McConaughey regresa a la actuación tras seis años de ausencia en ‘The Lost Bus’, una película sobre el peor incendio en la historia de California, en la que debuta junto a su madre y su hijo, y que, según contaron a EFE tanto él como sus compañeras de reparto América Ferrera y Jamie Lee Curtis, fue tan dura de filmar como de volver a ver tras los recientes fuegos en Los Ángeles.

“Kevin era un hombre que nunca terminaba lo que empezaba. Sus matrimonios quedaban a medias, sus trabajos quedaban a medias, como padre y como hijo también fallaba”, explicó McConaughey sobre el personaje real al que da vida, Kevin McKay, un conductor de autobuses escolares que salvó la vida de 22 niños de una escuela primaria.

‘The Lost Bus’, que se estrena en cines el 19 de septiembre y llegará a Apple TV+ el 3 de octubre, revive la historia real de McKay y la maestra Mary Ludwig, quienes evacuaron a los niños en el autobús durante el llamado ‘Camp Fire’, el peor incendio en la historia de California, con un saldo récord de 85 fallecidos.