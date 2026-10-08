Fiscalía pide penas de hasta 12 años de prisión a médicos involucrados en muerte de Maradona

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BUENOS AIRES (AP) — La fiscalía pidió ante un tribunal penas de cuatro a 12 años de prisión contra un grupo de profesionales de la salud que son juzgados por la muerte del astro Diego Maradona en el 2020.

"Ejecutaron acciones contrarias al acto de curar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte", dijo el fiscal Patricio Ferrari en la apertura el jueves de su alegato en la sala de audiencias del tribunal de la localidad bonaerense de San Isidro.

El excapitán de la selección campeona del mundo en 1986 murió por un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa rentada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía para removerle un hematoma subdural que le fue practicado dos semanas antes en una clínica.

Fiscalía acusa deficiente internación domiciliaria en caso Maradona

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Ferrari pidió 12 años de prisión e inhabilitación de 10 años para ejercer la medicina para el principal acusado, el neurocirujano y médico personal del astro, Leopoldo Luque, por el delito de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño y aún así continúa con la acción.

Por el mismo cargo, la fiscalía solicitó 10 años de prisión para la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada, Nancy Edith Forlin, y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov. En caso de culpabilidad, quedarán inhabilitadas para ejercer también por 10 años.

Las penas propuestas por la fiscalía están por debajo del máximo de 25 años de cárcel que contempla el código penal argentino para este tipo de delito.

En tanto que los fiscales pidieron cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermería, Mariano Perroni, así como su inhabilitación para ejercer por el doble de tiempo de la condena. Los tres son acusados como autores de homicidio culposo por negligencia.

Por último, la fiscalía demandó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. "No ha tenido protestad ni decisión para encaminar la salud del paciente", sostuvo Ferrari.

Alegatos destacan negligencias y condiciones inadecuadas

El tribunal conformado por tres magistrados podría dictar veredicto antes de fin de año.

Durante los alegatos que se extendieron durante más de cuatro horas, la fiscalía centralizó su acusación principalmente en la deficiente internación domiciliaria de Maradona durante las dos semanas previas a su deceso y enumeraron que carecía de cama ortopédica, botiquín de primeros auxilios, desfibrilador y no había ambulancia en forma permanente.

"Estamos en condiciones de afirmar que existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo", remarcó el fiscal Ferrari.

Su colega Cosme Iribarren recordó que Maradona "no era un paciente sano que solo atravesaba un post operatorio" sino que tenía antecedentes cardiovasculares, de hipertensión y renales, anemia y de consumo problemático de alcohol y drogas. "Exigía una mirada integral y en conjunto".

"La imagen del cuerpo (muerto) de Maradona para mí y mi colega va a ser imborrable", reveló Iribarren. "Lo impactante de esa imagen tiene una sola explicación: las afecciones que Maradona tenía al mes de noviembre de 2020 y que no fueron atendidas".

Sobre Luque, el neurocirujano que asumió como médico de cabecera de Maradona un año antes de su muerte, los fiscales dijeron que "hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal" y que "ignoró signos de insuficiencia cardíaca", pese a que era visible la hinchazón abdominal de Maradona en los días previos a su deceso.

A lo largo de las audiencias del juicio que comenzó a mediados de abril, los abogados de los acusados sostuvieron que el exfutbolista sufría de un cuadro clínico complejo y que no hubo delito alguno.

La fiscalía adelantó que en caso de condena no solicitará la detención de los acusados hasta tanto la sentencia quede firme, pero reclamó al tribunal que les mantenga la prohibición del salida del país.

Reacciones y próximos pasos en el juicio por muerte de Maradona

Penas más elevadas

El abogado de dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, ambas presentes en la sala de audencia durante el alegato, adelantó que pedirá penas más elevadas contra los acusados.

"La exposición de los fiscales fue brillante", destacó Fernando Burlando a periodistas. "Nosotros pensamos solicitar algún año más".

La próxima semana será el turno de los alegatos de los abogados que representan a los cinco hijos de Maradona.