logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

León Larregui responde en redes sociales a político británico por dichos de Trump

El cantante mexicano León Larregui se pronuncia en defensa de la soberanía nacional frente a amenazas externas

Por El Universal

Enero 11, 2026 05:21 p.m.
A
León Larregui responde en redes sociales a político británico por dichos de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- E cantante León Larregui volvió a desatar polémica por sus declaraciones en las redes sociales; pero, en esta ocasión el cantante mexicano no habló sobre música o algún problema personal; sino que respondió al político británico Jim Ferguson.

A través de su cuenta oficial de X, Ferguson advirtió que México se encuentra "en la mira" de Estados Unidos, esto tras las recientes amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de lanzar operaciones militares contra los cárteles del narcotráfico en México.

En su publicación, el británico destacó que Trump presentó a los cárteles como una amenaza de seguridad nacional y que la guerra antidrogas se ha convertido en "algo mucho más peligroso".

Tras estas palabras, el vocalista del grupo Zoé intervino para defender la soberanía nacional y cuestionar las acciones del gobierno de EU.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"México es un país soberano. ¿Sabes cuántos estadounidenses viven pacíficamente en México? ¿Sabes quiénes son los reyes de los cárteles de la droga en el mundo? Ustedes. USA", escribió.

Asimismo, Larregui calificó las acusaciones de Trump como mentiras y dejó claro que los ciudadanos mexicanos están listos para defender su soberanía e independencia.

"No mientan ni inventen historias, los mexicanos lucharemos contra ustedes hasta el final. Green go home", finalizó.

Los usuarios y seguidores del intérprete de "Soñé" no tardaron en reaccionar, algunos apoyando su postura, otros pidiéndole guardar silencio para evitar sanciones y algunos más lo cuestionaron por el tono del mensaje.

"León, te admiro, pero el país está lleno de sangre. A parte, por este post te pueden quitar la visa y cancelar la gira", "Te quiero mucho, hippicito. No pierdas tu espíritu de lucha", "Así mero se habla", "Te amo Léon", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

León Larregui responde en redes sociales a político británico por dichos de Trump
León Larregui responde en redes sociales a político británico por dichos de Trump

León Larregui responde en redes sociales a político británico por dichos de Trump

SLP

El Universal

El cantante mexicano León Larregui se pronuncia en defensa de la soberanía nacional frente a amenazas externas

Perro de Good Boy gana premio a Mejor Actuación en terror
Perro de Good Boy gana premio a Mejor Actuación en terror

Perro de 'Good Boy' gana premio a Mejor Actuación en terror

SLP

El Universal

El perro 'Indy' de la película 'Good Boy' es galardonado en los Premios Astra por su destacada actuación en el género de terror.

Cantinflas, el mexicano que venció a Marlon Brando en Hollywood
Cantinflas, el mexicano que venció a Marlon Brando en Hollywood

Cantinflas, el mexicano que venció a Marlon Brando en Hollywood

SLP

El Universal

El comediante mexicano Cantinflas sorprende al ganar el Globo de Oro 2026

Carlos Rivera tenía planeado grabar canción con Yeison Jiménez
Carlos Rivera tenía planeado grabar canción con Yeison Jiménez

Carlos Rivera tenía planeado grabar canción con Yeison Jiménez

SLP

El Universal

Carlos Rivera expresa su pesar por la partida de Yeison Jiménez y su colaboración truncada