Lisa Fernanda Macías comparte fotos inéditas de su relación con Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal, se unió a la tendencia que domina las redes sociales en la actualidad, en la que usuarios comparten fotografías suyas de hace una década y, la joven mostró algunas imágenes jamás antes vistas del noviazgo que la unió al cantante de regional.

El nombre de Macías ya se conocía desde años atrás, en la época en la que Nodal todavía era novio de Belinda pues, por esa época, el cantante declaró que su canción "Te fallé" se la había compuesto a la novia que tuvo en la preparatoria.

Fue así que Lisa Fernanda optó por salir a dar su versión de los hechos, pues antes, no se había animado a hablar de su historia, pero, como justificó en su momento, al ver que Nodal lo hacía con toda la libertad, ella se dio las mismas credenciales para hacerlo.

Sin embargo, su testimonio no fue tomado a bien y, en cambio, la tildaron de ser una persona interesada en darse a conocer, a costa de la carrera de Nodal que, en esos momentos, vivía uno de sus ascensos más importantes.

Pasaron un par de años para que Macías volviera a abordar el tema cuando, en agosto pasado, indicó que, aunque Nodal había aseverado en su entrevista con Adela Micha, que sólo tuvo una novia durante la preparatoria, dudaba de la fiabilidad de la historia, afirmando que, desde muy joven, el cantante fue muy conquistar y que, de hecho, a ella le había sido infiel.

"Lo único que sí sé es que yo ya nunca quise regresar y, de eso, no me arrepiento nada".

Como sucedió en la primera ocasión, Lisa Fernanda volvió a ser franco de críticas y, ahora que decidió compartir algunas fotografías escolares, como parte de la tendencia 2016-2026, para mostrar cómo ha cambiado su vida, los comentarios negativos volvieron a manifestarse, pues usuarios no dan crédito a que sigue reviviendo la relación que sostuvo con Nodal antes de que este se convirtiera en un reconocido cantante.

En las fotografías, la joven escribió algunos pensamientos acerca de su ex, quien considera que, durante su noviazgo, estuve en su mejor época, sin siquiera imaginárselo; además, escribió algunas frases que pareciera que les decían sus compañeros como "que pase la pareja enamorada".

Comentarios como "¿será enamorada de Nodal?, de lo contrario no tendría por qué subir fotos de un ex", "quería figurar, hubiera puesto fotos de ella sola y ya", "no está bien que suba eso para llamar la atención, cuando él ya está casado" y "está necesitada de fama" han mostrado la molestia de usuarios y, si bien, nada demuestra que los señalamientos hayan sido el motivo de que la joven cerrara su cuenta de Instagram, al poco tiempo de compartir las fotos su perfil comenzó a aparecer como "no disponible".