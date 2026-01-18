logo pulso
Horarios y canales para ver la Ronda Divisional este domingo

Los Patriots y los Bears luchan por avanzar en la Ronda Divisional de la NFL en busca del título de Conferencia.

Por El Universal

Enero 18, 2026 01:49 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- La esperanza es lo último que muere. Tanto los Bears de Chicago, como los Patriots de New England, lo saben porque pasaron de ser los peores a colocarse en el primer lugar de sus divisiones. Ahora, se encuentran muy cerca del boleto a las finales de la Conferencia Nacional y Americana, respectivamente.

Sin embargo, para lograr esto, los Patriots tendrán que imponerse ante los Texans de Houston y los Bears a los Rams de Los Ángeles en la Ronda Divisional de la NFL.

Los Seahawks de Seattle y los Broncos de Denver ya esperan a sus rivales, después de eliminar a los 49ers de San Francisco y a los Bills de Buffalo.

Este domingo se definirá si los Seahawks se enfrentarán a los Bears o los Rams en la Final de la Conferencia Nacional. Mientras que, por su parte, los Broncos están a la espera de la definición entre Patriots o Texans para el duelo definitivo de la Conferencia Americana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver ambos partidos de los Playoffs de la NFL.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Playoffs de la NFL?

Domingo, 18 de enero

