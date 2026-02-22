Los Alegres del Barranco y la controversia tras operativo federal
Los Alegres del Barranco enfrentaron críticas por interpretar un narcocorrido vinculado a El Mencho.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La muerte deNemesio Oseguera Cervantes , alias " El Mencho
", volvió a colocar bajo los reflectores no solo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también a la polémica relación entre el crimen organizado y la música regional mexicana.
El fundador y máximo líder del CJNG fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero, según reportes preliminares.
Previo y posterior al despliegue federal, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios de unidades de transporte en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.
Las imágenes de autos incendiados y vialidades colapsadas circularon con rapidez en redes sociales, mientras crecía el interés por conocer más detalles sobre la figura de "El Mencho" y el alcance del CJNG.
En medio de esta oleada de búsquedas, volvió a tomar fuerza un episodio ocurrido meses atrás, cuando un grupo de música regional mexicana fue duramente criticado por interpretar un narcocorrido vinculado al líder criminal.
-----El concierto que desató críticas contra Los Alegres del Barranco
El pasado 29 de marzo de 2025, la agrupación Los Alegres del Barranco se presentó en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más importantes del área metropolitana de Guadalajara. Lo que sería una fecha más de su gira terminó convirtiéndose en controversia.
Durante la interpretación del tema "El del Palenque", en las pantallas del escenario se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera. La escena generó reacciones inmediatas entre asistentes y usuarios en plataformas digitales, quienes cuestionaron el contenido del espectáculo.
El tema incluía frases que hacían alusión directa al grupo criminal y a su liderazgo, lo que detonó críticas por presunta apología del delito. El video del momento comenzó a circular en redes sociales, multiplicando la polémica y colocando a la banda en el centro del debate.
-----Las disculpas públicas y el debate sobre los narcocorridos
Tras la ola de señalamientos, la agrupación difundió un mensaje en sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido durante su presentación en Guadalajara. En el comunicado, afirmaron que no existió intención de generar controversia y reconocieron la responsabilidad que implica su proyección pública.
También subrayaron que comprendían el impacto que puede tener su música en nuevas generaciones, por lo que lamentaron que una parte del espectáculo fuera percibida como ofensiva o inapropiada.
